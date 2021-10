EnlightED Hybrid Edition 2021 tratará brechas creadas por COVID-19

Fundación Telefónica, IE University y South Summit vuelven a unirse en, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, en su cuarta edición, a fin de reflexionar y compartir soluciones sobre tres de las grandes brechas que se han desarrollado por la pandemia del COVID-19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales y cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo.

En un comunicado de prensa se indica que se realizará bajo un formato híbrido, el 19, 20 y 21 de octubre, es abierto a todo el público y los videos de España serán grabados para poder verlos en cualquier momento en el enlace https://www.enlighted.education/

El encuentro, se podrá seguir desde la web enlightED.education donde se emitirán en streaming todas las actividades, y aquellas que transcurran durante diferente huso horario desde el estudio central en España o bien del resto de países, se podrán visualizar en diferido en el canal de la conferencia.

Fundación Telefónica Movistar México contribuye a este debate con enfoques diversos desde el contexto del país. Para esta cuarta ed. se diseñaron tres eventos, uno por cada jornada de enlightED Hybrid Edition 2021, y se llevarán a cabo a las 17 h con una duración de máximo 60 minutos, participan en cada actividad destacados expertos que reflexionarán y compartirán soluciones en torno a las tres grandes brechas planteadas.

Para el programa articulado en 3 días, ya han confirmado su participación Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por su teoría de las inteligencias múltiples; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India y finalista del Global Teacher Prize 2019; Michelle Weise, autora de Long Life Learning y una de las integrantes de la lista Thinkers50 de 2021.

Linda Liukas, fundadora de Rails Girls, un movimiento mundial de talleres de programación para chicas; Ignacio Medrano, presidente de Savana, empresa que aplica Inteligencia Artificial a los datos médicos; o Hadi Partovi, inversor y emprendedor tecnológico y fundador de Code.org, donde han estudiado clases de computación el 30% de los estudiantes de EE.UU.; Vinton Cerf, considerado el padre de Internet.

Daniel Goleman, psicólogo y escritor; Rafael Nadal, el reconocido tenista de origen ; María Brown, la ministra de educación de Ecuador; Milton Ribeiro, el ministro de educación de Brasil; Oli-Pekka Heinonen, exministro de educación de Finlandia y actual director general de la Organización de Bachillerato Internacional; Wendy Kopp, fundadora de Tech for All; y Dean Kamen, creador de Segway e iBOT, y fundador de FIRST.

Agrega que como novedad en esta edición, del 17 de junio al 8 de julio se celebraron sesiones nombradas ‘Diseñando enlightED’, espacios para fomentar la reflexión y el diálogo con el objetivo de construir de manera colaborativa enlightED 2021. Durante tres jornadas, diferentes expertos en educación compartieron certezas e inquietudes, preguntas, inspiraciones y líneas de acción para construir esta nueva edición.

Algunas de las conclusiones compartidas por los participantes señalaron que “digitalizar el sistema educativo es más que digitalizar el aula” y que la tecnología bien utilizada tiene el potencial de impulsar y mejorar el aprendizaje y aminorar la brecha educativa; que “es clave para la educación superior entender las necesidades de las empresas”.

También se debe contar con docentes alineados con las nuevas formas de trabajo, un currículum adaptado y fomentar el acompañamiento y la orientación; en el ámbito de la empresa coincidieron en destacar que para que lo negocios se reinventen hace falta tener un incentivo muy claro e ir viendo cómo va generando valor, y diseñar la experiencia de usuario acorde con sus necesidades.

Asimismo, expresaron su convencimiento de que “la tecnología favorece el aprendizaje” continuo e impulsa las destrezas, conocimiento y actitudes para enfrentar con éxito los retos de esta época.

Un año más, enlightED reconoce las mejores iniciativas mundiales de Educación. Como novedad, los enlightED Awards premiarán, además de proyectos de startups, las mejores prácticas de innovación educativa con tecnología de escuelas de Educación Primaria, Secundaria y Secundaria Postobligatoria, educación superior, y formación corporativa.

Por otra parte se manifiesta que la convocatoria, cerró el 19 de septiembre y reconocerá las siguientes categorías:

1. Empresas de reciente creación, startups y ecosistemas de emprendimiento.

2. Formación corporativa, educción para toda la vida, upskilling y formación permanente.

3. Universidades, Formación Profesional e instituciones de educación superior.

4. Escuelas y proyectos de Educación Primaria, Secundaria y Secundaria Postobligatoria.

Las iniciativas seleccionadas tendrán visibilidad internacional en enlightED y optarán al primer puesto de la competición. Las seleccionadas participarán también como finalistas en South Summit 2021.