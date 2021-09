En riesgo distribución de productos para el Buen Fin

Cuello de botella en puertos y bloqueos férreos, podrían dejar sin artículos importados a compradores

A mes y medio de la realización del Buen Fin 2021, algunos productos importados, podrían no estar en los anaqueles, debido al retraso en la llegada de contenedores por el congestionamiento en los puertos, derivado de la pandemia y los problemas de embarques y a lo que se suman los bloqueos en vías férreas que, además, podrían incrementar los precios de los productos, advirtió el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Fernando Ruíz Huarte.

“Creo que, si hay un pequeño riesgo de que algunos productos si no salieron en tiempo, si no se previó estos problemas, lo que puede afectar es los temas de congestionamiento en los puertos Manzanillo estaban a un máximo de 7 u 8 días de que llegaban. Se están tardando de 15 a 20 días o más, ha habido congestionamiento en los puertos del pacifico y también hay problemas del bloqueo de del ferrocarril, esto también no ayuda porque las empresas tienen que buscar otro medio para transportar, autotransporte que hay que contratar, pero el volumen no llega a cubrir lo que no se está manejando por ferrocarril y estos efectos sí pueden causar que algún producto no esté en anaquel para el Buen Fin”, indicó.

Situación que añadió, impactará algunos precios en algunos productos de consumo como vestido, calzado y alimentos, debido al incremento de fletes para trasladarlos, los cuales en ocasiones son absorbidos por las exportadoras, los productores y algunos se trasladan al consumidor final.

Por otro lado, en conferencia de prensa virtual, el directivo del COMCE, indicó que de seguir afectado el mercado automotriz por la falta de semiconductores, se estaría poniendo en riesgo la meta de exportaciones mexicanas que se prevé que alcance este año, 465 mil millones de dólares, de los cuales esta industria aporta el 29% del total.

“Efectivamente, esta falta de los semiconductores puede afectar que a fin de año no lleguemos a la exportación de los 465 mil porque la industria automotriz representa el 28% 29% del total de las exportaciones de nuestro país, de tal manera que una falta de este producto si puede generar que no lleguemos a las metas que creo que podemos llegar. Espero que eso no se dé, porque las empresas están tomando las medidas mandando por otros medios y recuperar el tema”, señaló.

Precisó que el sector automotriz, también ha tenido problemas de embarque y en agosto pasado sus exportaciones bajaron alrededor de 2%.

Ruíz Huarte, indicó que México, logrará superar en poco sus exportaciones, pero ya es una cifra que nos coloca por encima de lo registrado en 2020, que fue de 460 mil millones de dólares.

Pero esto, impulsado prácticamente en su totalidad por Estados Unidos y las acciones emprendidas por su presidente Joe Biden, quien, al apoyar a la población norteamericana, está impulsando el consumo y con ello, reactivando su economía.

“Hoy con los apoyos que ha dado el presidente Biden, todos estos productos, (estufas, lavadoras, refrigeradores entre otros que rezagaron sus ventas) están destapando y van a regresar a sus volúmenes que tenían anteriormente . Realmente el crecimiento lo debemos al apoyo que ha habido del gobierno americano a la población americana que ha permitido que vuelvan a consumir y a comprar todos los productos que venían comprando”, señaló.

Por lo pronto, Ruíz Huarte, añadió que México sigue incrementando sus exportaciones y estas representan 35% del PIB nacional. En los primeros 8 meses del año, superan los 317 mil millones de dólares, que representan un incremento de 24.3% lo que significa que “las exportaciones siguen siendo la principal herramienta para retomar el crecimiento que requiere el país”.