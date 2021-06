En rezago 8.5 millones de viviendas; 24.4% del total

Trabaja gobierno para disminuir el problema: Conavi

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) refuerza las acciones para atender a las 8 millones 504 mil 424 viviendas con rezago, lo que representa 24.4% del total que existen en el país, cifra que se ha reducido durante la presente administración, ya que se tenían 9.4 millones y se esperará en un mes actualizarla con una tendencia que se prevé positiva, afirmó Silvia Circe Díaz, subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la ese organismo.

En una plática con #EnConcretoContigo, la funcionaria precisó que al hablar de viviendas en rezago no significa déficit, sino que son las que cuentan con materiales precarios en pisos, techos y muros, al tiempo que no tienen excusado o se registra hacinamiento.

Detalló que los estados con los números más altos en esas condiciones son Chiapas, con 911 mil 327 (68.2% del total viviendas en esa entidad); Oaxaca, 597 mil 464 (53.2%); Guerrero, 484 mil 725 (51.5%); y Tabasco, con 399 mil 121 (59.4%, del total de las que existen en ese estado).

Con información de Conavi e Inegi

“Llegan a esa situación porque no hay mantenimiento, no fueron construidas adecuadamente, sin la asistencia de un especialista que garantice viviendas habitables. Se van deteriorando, pero cuando no tenemos un mantenimiento aplicado, se convierte en rezago habitacional”, subrayó Circe Díaz.

Por ello, continuó, desde la Conavi se impulsa a través de diferentes acciones y apoyos directos a los propietarios, la consolidación de viviendas adecuadas, que tengan al menos los siete componentes que se establece en tratados internacionales: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Conavi

Recordó que a partir de la pandemia por Covid-19, se atiende a las familias en esa condición y explicó que en rezago se atiende también a las afectadas por los sismos de 2017 con programas estratégicos en coordinación con instancias del gobierno federal y locales, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En rezago, resaltó, son 19 mil millones de pesos en apoyo de 40 mil viviendas hasta ahora, en acciones de mejoras de pisos, techos, ventanas, baños, entre otras cosas, con asistencia de especialistas como arquitectos e ingenieros.

“El trabajo es con la gente. Los subsidios les llegan de manera directa, sin intermediarios. Eso ha costado trabajo, pero hasta ahora lo hemos logrado, alcanzar las metas establecidas en el ejercicio del presupuesto y en atención a esas viviendas con rezago”, subrayó.

Tenemos los dos programas, el de Reconstrucción y el de Vivienda Social. En este último contamos con diferentes esquemas, en algunos casos, no como todo un programa de habilitaciones, en él cabe lo que sea rezago y viviendas en malas condiciones, o adquisiciones de nuevas o usadas y en cofinanciamiento también”, expuso Circe Díaz.

Precisó que el subsidio que se otorga a los particulares es de 240 mil pesos como monto máximo para mejoramiento o reconstrucción. Y en caso de viviendas que son patrimonio cultural, es mayor y en ello participa también la secretaría del ramo.

Conavi

De acuerdo con información de la Conavi, el Programa de Vivienda Social “está enfocado a la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para obtener una vivienda adecuada”.

En tanto que el Programa Nacional de Reconstrucción, “está enfocado a personas de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre 2017 y febrero 2018”.

Se desarrolla también el Proyecto Emergente de Vivienda, “para contribuir a superar la emergencia económica del país, que contribuye a reactivar las economías locales y la generación de empleo en la industria de la construcción en materia de vivienda mediante el otorgamiento de apoyos económicos a familias de bajos ingresos”.