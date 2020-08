En julio, extranjeros siguieron vendiendo valores gubernamentales: Intercam

Alejandra Marcos y Santiago Fernández, analistas de Intercam Banco señalan en un estudio que el mes de julio volvió a registrar ventas netas de valores gubernamentales en manos de extranjeros y se ligaron cinco meses consecutivos de salidas, señalando que la velocidad en las ventas se moderó con respecto a junio, pero la tendencia se mantuvo, con una venta de 26,522 millones de pesos en deuda gubernamental por parte de extranjeros.

En el estudio denominado “Valores gubernamentales en manos de extranjeros”, los especialistas detallan que con el movimiento de julio, se registró una caída de (-) 1.45% con respecto al saldo final de junio y el valor total de activos de deuda mexicana en manos de extranjeros cayó a 1.79 billones, su nivel más bajo desde noviembre de 2013.

Opinan que la persistencia de salidas de flujos extranjeros en instrumentos de deuda mexicana ha consolidado una tendencia que no respalda la idea de optimismo o preferencia de extranjeros por sostener deuda mexicana en el entorno de riesgos actual. Los primeros días de agosto, de los que se tiene registro, también han registrado ventas netas, señal de continuidad en las salidas de extranjeros.

Manifiestan que el panorama negativo de la calificación crediticia del país, la volatilidad en el tipo de cambio, los mensajes del gobierno en materia de política pública y la fuerte recesión que enfrentará México por el impacto del COVID-19, mantienen alejados a nuevos flujos de capitales extranjeros para inversiones de portafolio en México.

No obstante lo anterior, no señalan que no se ha visto una fuga de capitales acentuada, sino más bien, una salida de flujos que se explica por la búsqueda de refugio ante un entorno incierto y adverso. A pesar de los recortes de Banxico, consideran que las tasas siguen siendo de las más elevadas a nivel mundial, considerando un entorno de estabilidad fiscal en México. Adicionalmente, nuestro mercado es de los más profundos que existen.

Agregan que la mayor salida volvió a registrarse en Bonos, con una venta de 25,004 millones de pesos (-1.53% mensual). Las ventas acumuladas de bonos en los últimos cinco meses suman 386,406 millones de pesos. También hubo ventas en Udibonos (-3,463M, -8.89% mensual) y en Bondes D (-34M, -13.62% mensual).

Detallan que se registraron flujos positivos por segundo mes consecutivo en Cetes, que vieron la mayor entrada de capitales desde diciembre de 2019, aunque la tasa de crecimiento mensual en la tenencia de estos valores siguió siendo muy moderada (+1,979M, +1.29% mensual).

De acuerdo a sus cálculos, en lo que va de 2020 el saldo neto registra salidas por un total de 349,608.56 millones de pesos por parte de extranjeros, lo que representa una caída de la tenencia de extranjeros en el orden de (-) 16.27% con respecto al cierre de 2019. Todos los instrumentos registran salidas acumuladas durante el año, con ventas de Cetes por un valor de 90,403M (-36.86% anual); 246,277M en Bonos (-13.28% anual); y 11,868M en Udibonos (-25.06% anual).

Desde el máximo histórico de tenencias registrado en marzo de 2019, la caída de valores gubernamentales en manos de extranjeros ha sido de (-) 19.24%, equivalente a una salida de 428,408 millones de pesos.

La estructura de los portafolios de extranjeros mantiene una distribución similar a la de años pasados: la mayor parte de la tenencia sigue concentrada en Bonos (89.4%), seguidos de Cetes (8.6%) y en mucho menor medida Udibonos (2%) y Bondes D (0.01%).

Comparado con el cierre de 2019, el portafolio de extranjeros refleja una exposición más concentrada en instrumentos de largo plazo, aún a pesar de las importantes ventas de Bonos desde marzo.

Los recortes agresivos a las tasas de interés de política monetaria por parte de Banxico y su impacto en los instrumentos de mercado de más corto plazo explican en buena medida el menor atractivo de Cetes ante Bonos.