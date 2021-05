En América Latina falta innovación en uso de tecnologías

Cada día es más común el uso de tecnologías, ya sea por servicios, entretenimiento o comunicación, sin embargo aunque parece sencillo la adaptación en el uso de tecnologías, o lograr que un emprendimiento se fusione con estas herramientas, ha sido todo un reto para algunos casos de éxito como Rappi o Flat.



“Nosotros expertos en innovación, estamos estudiando los principales países que están generando innovación, de los 130 países con los que se compara, los latinoamericanos se encuentran en los lugares 50 o 65, porque no es un romance, innovar en América Lantina es para emprendedores de verdad que están apostando a la innovación. Y no es fácil hacer innovación en los países de américa latina”, mencionó Roberto Celestino, head of innovation everis Américas.



Ante esto Juan, Miguel Guerra, CEO de Rappi, recomendó a los emprendedores a que busquen la capitalización, sin sentirse menos, recordando que parte del éxito de Rappi fue el poder competir con grandes jugadores.



“Algo que todos tenemos que aprender es que no debemos de esperar a que el dinero venga sino ir por él, y no hacernos chiquitos que somos merecedores de que nos fondeen al igual que otra empresas, Rappi ha roto el vidrio de cristal al competir con grandes jugadores” señaló el CEO DE Rappi.



Además recomendó a los emprendedores dejar de pensar en la competencia y siempre comenzar a pensar el cliente, “Hoy si estuviera en un negocio tradicional, diría hay que invertir en agilidad, no solo fijarse en la competencia o lo que saca y mejor invierte en agilidad para que en un futuro no saques dos proyectos, saques 20, invierte en agilidad y enfócate en el cliente y si éste te exige comprar, construir, o firmar alianza, eso haz”.



Francisco Valencia señaló que a pesar de ir hacia la tecnología, no se debe olvidar el capital humano el cual debe ser enérgico pero con integridad ya que estos serán quienes ayuden al crecimiento de la empresa.