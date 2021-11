En 2030 Santander cumplirá compromisos de Paris

Se eiminará toda exposición a la minería de carbón térmico

Ana Botín, presidenta de Santander señaló que, en 2030, dejarán de prestar servicios a clientes con más del 10% de sus ingresos procedentes del carbón térmico y eliminarán toda exposición a la minería de carbón térmico para cumplir con los compromisos de París.

Durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca, bajo el tema Turning Point: Roles and Responsibilities in the post-COVID World, la CEO detalló que como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance, Santander se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas en 2050 y que estan financiando la transición verde, además de que son líderes globales en financiación de renovables.

“Sólo desde 2020, los proyectos de renovables que hemos financiado han creado energía suficiente para abastecer una ciudad tres veces el tamaño de Londres. Lo que demuestra las oportunidades que genera la transición verde. Estoy muy orgullosa de los pasos que está dando el Santander, pero soy consciente de que, al igual que para nuestros competidores, esto es sólo el principio y lo más difícil de conseguir “Net-zero” está por delante” declaró Botín.

Agregó que, para ayudar a sus clientes, personas y empresas, en todo el mundo en esta transición necesitan datos mejores y comparables y que las empresas necesitan directrices y políticas de los gobiernos que establezcan planes de transición e incentivos para cada sector.

“Necesitamos planificación y marcos regulatorios a largo plazo para la transición a bajas emisiones de carbono: incentivos y desincentivos regulatorios claros y coherentes. Esto requiere que los votantes y ciudadanos entiendan la importancia de la necesidad de estas políticas públicas y que, porque lo entienden, puedan aceptar los cambios que están por venir. Necesitamos gobiernos que puedan crear redes de seguridad social para aquellos cuyos puestos de trabajo cambiarán o desaparecerán, y políticas que incentiven y ayuden a las empresas a crear los millones de nuevos puestos de trabajo que los sustituyan”. Ana Botín, presidenta de Santander

“Gobiernos que entiendan los nuevos equilibrios de poder en la nueva economía digital para que nos beneficien a todos. Necesitamos grandes empresas que estén dispuestas a tomar la iniciativa, a ser un ejemplo. Necesitamos bancos y mercados de capitales que puedan proporcionar la financiación que impulse esta transformación y el crecimiento que traerá consigo. Para eso es fundamental una regulación global que permita financiar la gran transición”, consideró la Presidenta de Santander.