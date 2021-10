En 2030 podría triplicarse uso de criptomonedas

Hay riesgos en su utilización, como en todo: Mauricio Acuña

Las criptomonedas, también llamadas criptodivisas o criptoactivos que funcionan como un medio digital de intercambio totalmente digital que usa métodos criptográficos, dividen opiniones entre autoridades hacendarias, bancarias y especialistas, pues si bien para algunos su uso se triplicará en el 2030 por el auge que están teniendo, para otros, su uso no es un buen resguardo de valor y no son seguras al representar volatilidad y riesgo y solo pueden ser una solución tecnológica.

Países como el Salvador, en junio pasado, se convirtió en la primera nación del mundo en reconocer el bitcoin como moneda de curso legal, otras naciones como China ha declarado ilegales todas las transacciones con criptomonedas y en el caso de México, por ahora la postura es al rechazo en el uso de esta moneda virtual.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha dejado claro que el uso de las criptodivisas, no es favorable, ya que de ninguna manera cumple los fines del dinero y está expuesta a mucha volatilidad.

“Ahora con las criptomonedas, la gran pregunta es si son un buen dinero o no y la pregunta es volver a las tres funciones que tiene el dinero que es si son un buen medio de pago, es un numerario para todos los precios en la economía y si es un buen resguardo de valor. Si hay problemas para que sea un medio de pago, ya no cumple con la función del dinero, si no es un numerario y los precios están referidos a ese cripto activo, tampoco cumple con esa función del dinero y más aún, si no es un buen resguardo de valor y puede tener volatilidad muy marcada y un día subir 10% o bajar 10% la población no va a querer que su poder de compra, que su salario suba o baje de un día para otro”, explicó.

Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, descartó que a pesar de la cercanía de México con el Salvador, eso impacte a nuestro país.

“No creemos que haya una posibilidad importante de que en la parte sur del país comiencen a darse más transacciones con bitcoin que fue recientemente adoptada como moneda de curso en el Salvador, nosotros creemos que para que un instrumento pueda cumplir como dinero, tiene que cumplir con tres funciones claras , una unidad de cuenta es decir, que distintos bienes en la economía se puedan comprar y expresar en términos de este instrumento, este dinero, otro es almacén de valor, que las personas puedan acumular riqueza con cierta certidumbre en el tiempo, en dinero y la tercera es que sea un medio de pago, que sea aceptado de manera oficial”.

En ese sentido, dijo que en México no cumple con ninguna de estas características, además de que se trata de un instrumento que tiene muy alta volatilidad.

Dijo que si bien su uso ha crecido mucho en los últimos años, de pronto muestra episodios de caídas importantes. Este mismo año llegó a tener valores de 60 mil dólares pero en cuestión de meses cayó 30 mil dólares, luego recuperaron una parte y eso hace que sea muy difícil que funja su rol como unidad de cuenta porque habría que estar cambiando constantemente las referencias de precios en la economía.

“Muy difícil que pueda convertirse en un almacén de valor, alguien que está ahorrando para los estudios de su hijo o para una casa, dudo que quiera hacerlo en un instrumento que tiene el potencial de en unos meses perder la mita de su valor “, indicó.

En ese sentido, agregó que el hecho de que el bitcoin que es lo que el Salvador adopto como moneda de curso legal, no significa que todas las monedas o la tecnología con la que se desarrollan las criptomonedas que es el blockchain no tenga cursos importantes “ pero nosotros creemos que bitcoin en particular no va a terminar ejerciendo la función del dinero en la parte sur del país y ni siquiera creemos que lo vaya a ser en el salvador”, concluyó.

En su oportunidad, Mauricio Acuña, CEO 3AW Unimedios , indicó que su agencia global de comunicación omnicanal, especializada en el desarrollo de estrategia, análisis, planeación y contratación de medios publicitarios y patrocinios deportivos, acepta criptomonedas como forma de pago por sus servicios y que, además, gracias a su amplia red de clientes, socios de negocios y proveedores, podrá introducir y vincular a sus socios de negocios en el mundo cripto con lo que se convierte en la primera agencia de medios en Latinoamérica en aceptar esa forma de pago y consolida su presencia a nivel internacional, sobre todo en países como Estados Unidos, México, Brasil y España.

Mauricio Acuña

Desde su perspectiva, todos tienen intereses ocultos, como es el caso de China por ejemplo.

“Si ha tenido un tema contra bitcoin desde hace mucho tiempo porque tienen una agenda escondida para estar sacando su propia criptomoneda entonces, es un ACE y los demás pueden ser token sus monedas, basado en una plataforma, una tecnología que se llama blockchain que llegó para cambiar, eso se queda, es como el nuevo internet y tienes razón, han sido muy controvertidas porque vienen a acabar con la forma tradicional de hacer dinero y son muchos los intereses que están atrás de eso y que están tratando de evitar”, indicó.

En entrevista con En Concreto, dijo no tener ninguna duda de que las criptomonedas llegaron para quedarse y no todas las criptomonedas, no todos los tokens, no todo es bueno, hay que estudiar bien donde le quieres invertir, esta cardano, solana, ethereum, hay proyectos que son muy buenos.

Dijo que ahora va a haber un millón de notarios que son todas las computadoras que están copiando toda la información que esta complementada por pedazos que es la tecnología blockchainpara que quede un registro de una transacción.

“Coincido en que hay volatilidad y hay ciertos riesgos dependiendo donde hagas y donde inviertas tu dinero, como en todo, tienes que tener conocimiento de que es lo que estas haciendo porque como en cualquier otra industria, hay cosas que pueden ser engañosas pero, hay varios tipos de resguardos en las criptos que existen, las hot wallet que tu pones tu dinero y lo sacas en una USB y eso lo mantiene resguardado y no hay problema que nadie toque tu dinero, hay muchísimos servicios de ciberseguridad que resguardan o el dinero bancario en Latinoamérica donde 50% de la población esta bancarizada y me queda claro que ninguna institución que represente el mercado bancario actual, va a estar a favor pero claro que esta JP Morgan que está invirtiendo en bitcoins , muchos bancos están ya apostando a los criptoactivos”, indicó.

Precisó que en el 2030 . se triplicará el valor del mercado de las criptomonedas a 10 trillones de dólares , hoy es un mercado que vale 2 trillones de dólares , “aunque ya van muchos años, estamos todavía en pañales en este tema entonces la realidad es que viene mucho y ahí queremos estar ser parte de esta industria que esta en crecimiento”.

El CEO e 3AW Unimedios, añadió que en Latinoamérica, los cinco países que mas aceptación están teniendo con el tema de criptomonedas son Colombia, Brasil, Argentina, Chile y México, que se han colocado dentro del top ten de las naciones donde más crecimiento ha habido de las criptomonedas.

Agregó que la firma que preside, para aceptar criptomonedas, ha hecho inversiones considerables durante los últimos años para contar con capital, sistemas, certeza legal y recursos humanos que permitan que el proceso sea transparente y apegado a derecho.

“Queremos continuar siendo un referente en la industria de la publicidad y un líder en innovación, pensando siempre en maximizar los resultados de nuestros clientes y facilitando todos nuestros procesos. Aceptar cripto hace justamente eso”, concluyó Acuña.

Quien se ha sumado al uso de los criptoactivos es Mastercard, quien anunció la nueva edición de su programa global de participación de startups, Start Path, dedicado a apoyar a empresas de activos digitales, blockchain y criptomonedas de rápido crecimiento. Siete startups se han unido al programa, incluyendo – GK8, Domain Money, Mintable, SupraOracles, STACS, Taurus y Uphold, las cuales junto con Mastercard buscan expandir y acelerar la innovación en torno a la tecnología de activos digitales y hacer que comprar, gastar y mantener criptomonedas y activos digitales sea más seguro y más fácil para las personas.

Los fundadores de las empresas de activos digitales y blockchain que participan en el nuevo programa Start Path tienen como objetivo abordar una serie de puntos débiles, como la tokenización de activos, la precisión de los datos, la seguridad digital y el acceso sin complicaciones en la economía tradicional y digital. Cada startup se centra en resolver un reto único del sector y, a lo largo del programa, aprovechará la experiencia de Mastercard para apoyar el crecimiento y el desarrollo continuo de sus soluciones.

Y es que a medida que el mundo entraba en confinamiento por la pandemia, los consumidores cambiaban sus hábitos de compra a favor de los pagos sin contacto y las compras en línea. Con las tiendas cerradas y la distancia social ya impuesta, los comerciantes y minoristas en todo el mundo trasladaron sus negocios al ecosistema digital, adoptando el comercio electrónico y explorando nuevas formas de pago.

Pasado ya más de un año, una investigación de Mastercard muestra que la adopción de las nuevas tecnologías de pago sigue en aumento, así como también el apetito del consumidor por nuevas experiencias digitales que sean rápidas y flexibles.

Según el nuevo informe “Mastercard New Payments Index” realizado en 18 mercados de todo el mundo, muestra que el 93% de las personas se plantean usar al menos un método de pago emergente. Específicamente dentro de la región de América Latina, el 83% de las personas se plantea usar al menos un método de pago emergente–como las criptomonedas, las tecnologías biométricas, los pagos sin contacto o el código QR.

Las criptomonedas ganan terreno entre los Millennials: hoy en día, los consumidores pueden comprar, vender e intercambiar criptomonedas como un producto básico o una inversión. Los consumidores también muestran cada vez más interés en poder gastar estos activos para compras diarias. A medida que el interés en las criptomonedas como método de pago continúa acelerándose, casi 4 de cada 10 personas (37%) de América Latina y el Caribe dicen que planean usar criptomonedas el próximo año.

De hecho, el 79% de los Millennials les interesaría aprender más sobre las criptomonedas, y el 76% afirma que las utilizarían más si las entendieran mejor.

Los pagos biométricos inspiran más confianza: la percepción de seguridad y de comodidad ha sido el foco central a lo largo del último año, a la vez que la comodidad y el entusiasmo en torno a los métodos biométricos han ido creciendo. Aquellos que se sienten más cómodos usando estos pagos incluyen los hombres, afluentes, y tarjetahabientes de Mastercard en Brasil (53%) y Perú (40%). De hecho, el 68% se siente más seguro con las tecnologías biométricas que con la introducción de un PIN para verificar una compra.