Empresas de EUA podría irse a Canadá si se elimina outsourcing

Larry Rubín, presidente de The American Society of Mexico advirtió del riesgo de que empresas de esa nación muden sus inversiones a Canadá si en México no se tienen políticas adecuadas de inversión acompañadas de permitir el outsourcing, puesto que si esta figura desaparece se dará una afectación en la relación bilateral.

“Si hay una afectación importante en la relación bilateral de no existir el outsourcing. Particularmente a las empresas se les está quitando una oportunidad de crear empleo, entonces no solamente va a ser una afectación para las empresas, sino para México en su conjunto… Va a limitar la posibilidad de que compañías norteamericanas contraten o sub contraten a millones de empleos en este país”.

En conferencia, Rubín insistió en que se debe tomar en cuenta a las empresas americanas y extranjeras que invierten y arriesgan miles de millones de dólares y generan con y sin outsourcing millones de empleos en un marco de cumplimiento cabal de las leyes y reglamentos.

Propuso que debe entrar a la negociación sobre el tema la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser materia que impacta directamente a la inversión extranjera, y planteó la participación de la Secretaría de Gobernación por tratarse de gobernabilidad y de la relación con el Legislativo.

Destacó la importancia de que se respeten los acuerdos a los que se llegaron dentro de la mesa de alto nivel en el Senado en marzo pasado los poderes Ejecutivo y Legislativo, iniciativa privada y sindicatos, quienes establecieron directrices sobre la subcontratación.

“Exhortamos al Poder Legislativo a que tome esta materia muy en serio y que de igual forma escuche de sobremanera la inversión norteamericana y de otros países que son los culpables de crear miles de oportunidades para mexicanos y mexicanas y millones de oportunidades para mexicanos porque crean miles de millones de dólares para el país creemos que debe ser parte de lo que se debe considerar en este diálogo”.