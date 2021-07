Empresarios turísticos ven catastrófico un posible cierre por tercera ola de Covid-19

Luego de que un cierre y nuevo confinamiento sería catastrófico para la industria turística de avanzar la tercera ola de contagios de Covid 19, empresarios del ramo, hicieron votos porque no se concrete ese escenario, pero advirtieron que eso solo será posible si gobierno, sociedad e involucrados en el ramo, mantienen la aplicación estricta de protocolos sanitarios.

En el marco del Foro “Industria Turística, pieza clave para la reactivación económica”, organizado por el Consejo de la Comunicación, Lourdes Prieto, directora general del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), indicó que el impacto que ha sufrido el sector turismo por la pandemia ha sido severo por lo que el mayor reto es generar confianza entre los viajeros para visitar los destinos nacionales ya que retrocedimos a cifras de 1990, con un 72% menos de llegadas internacionales y están en peligro millones de empleos.

“La pandemia trajo impactos devastadores, las restricciones de movilidad y recesión económica nos llevaron a que en el 2020 fuera el peor año en la historia del turismo. Retrocedimos a las cifras que teníamos en 1990, esto es 10 veces la pérdida de ingresos, se tuvieron 72% menos de llegadas internacionales , 2 billones de dólares que es la caída estimada en el PIB, pero lo más grave de esto es que se calcula que están en peligro entre 100 y 120 millones de empleos directos “indicó.

Recordó que, en 2019, el turismo aportaba el 8.7% del PIB nacional, por encima de sectores como minería, servicios financieros y construcción, ahora 6%, cayó casi tres puntos, tenía 14 mil millones de dólares en el saldo de la balanza turística disminuyó 50%, siendo el más afectado, el turismo de reuniones.

“El panorama aún es muy incierto, pero hemos visto que el comportamiento de los turistas ha cambiado, ahora buscan viajes tras-vacación, cortos y hay gente vacunada y se aplican los protocolos. El CNET ha diseñado estrategias que permitan acelerar la recuperación del turismo nacional e internacional”, dijo.

Precisó que conformaron un paquete de iniciativas legislativas que incluye 15 temas que, de ser aprobados, permitirán alcanzar el desarrollo turístico en el país y ya fueron presentadas las propuestas a distintos grupos parlamentarios e insistirán en la nueva legislatura del Congreso de la Unión para que se den algunas de ellas.

Por su parte, Alberto Solís, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) descartó que volvamos al confinamiento y señaló que en el caso de los resorts, están listos y se han tomado medidas, se ha echado mano de las tecnologías y es importante ver el compromiso de los colaboradores, quienes son los más interesados en la reactivación del sector pero el turista debe estar consciente de que se tiene que cuidar.

“Sería preocupante que crezca la ola, yo no veo un cierre de la industria ni el cierre de fronteras”, indicó, al tiempo que señaló que representan más de 100 hoteles, alrededor de 40 mil habitaciones y más de 50 mil colaboradores por lo que la reactivación del turismo es esencial .

“Dentro del turismo, el tema del club vacacional es esencial, es una industria que anualmente vende 20 mil millones de dólares , en México es el segundo mercado más importante en ventas, tiene un crecimiento anual de 5.6%, el viajero tiene una estancia de 6.1 días, el doble que un turista tradicional, gasta el doble y es el más resiliente, es el primero que después de una crisis, regresa al destino y eso sucede ahora con el Covid, están volviendo”, precisó.

En su oportunidad, Mariana Pérez, presidenta nacional de la Asociación Femenil de Ejecutivos de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFFET) señaló que de entrada, debe quedar claro que la crisis sanitaria no ha terminado, y en su papel de empresarias turísticas tienen muy claro que el reto es mayor ya que aún la vacuna no es suficiente para recuperar la vida normal.

“Un cierre sería catastrófico para la industria. Al final los protocolos están implementados, desde nuestro lado como asociación estaríamos empujando una campaña para seguir promoviendo los destinos seguros y fomentar una cultura de viajero responsable.Tenemos que empujarlo desde nuestras empresas para que podamos evitar que crezcan los contagios, estamos en una pandemia, eso lo tenemos que tener muy en claro “indicó.

Los participantes coincidieron en que deben seguir promoviendo a México como destino seguro para sacar adelante esta cadena de valor y seguir atentos a las nuevas variantes del virus para accionar y tomar las decisiones pertinentes en aras de proteger tanto a los prestadores de servicios como a los turistas.

En cuanto a la exigencia de un certificado de vacunación, las opiniones se dividieron ya que para algunos no debe ser motivo para no aceptar turistas si no cumplen con ese requisito, mientras que, para otros, todos son todos son bienvenidos, dada la baja vacunación que hay en México.