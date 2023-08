EU pide panel por Medidas de Biotecnología Agrícola

La Representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que Estados Unidos (EU) está estableciendo un panel de solución de controversias bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) con respecto a ciertas medidas mexicanas relacionadas con el maíz biotecnológico. “Estados Unidos está impugnando las medidas establecidas en el decreto de México del 13 de febrero de 2023, específicamente la prohibición del uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa, y la instrucción a las agencias gubernamentales mexicanas para que sustituyan gradualmente, es decir, prohíban, el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para alimentación animal”.

“Las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que acordó proporcionar en el T-MEC.

«Estados Unidos ha utilizado las herramientas proporcionadas por el T-MEC para tratar de resolver las preocupaciones con las medidas de biotecnología de México”, señala el comunicado de The Office of the United States Trade Representative (USTR).

Katherine Tai, señaló que «A través del panel de disputas del T-MEC, buscamos resolver nuestras preocupaciones y ayudar a garantizar que los consumidores puedan continuar accediendo a alimentos y productos agrícolas seguros y asequibles.

Es fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas inconsistentes con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria.

Nuestra relación bilateral con México, uno de nuestros socios comerciales más antiguos y fuertes, se basa en la confianza y la honestidad, y hay muchas áreas en las que continuaremos cooperando y trabajando juntos».

«El enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia y va en contra de décadas de evidencia que demuestra su seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en la ciencia que garantiza que no representa un daño para la salud humana y el medio ambiente”.

“Las innovaciones en biotecnología agrícola desempeñan un papel clave en el avance de soluciones a nuestros desafíos globales compartidos, incluida la inseguridad alimentaria y nutricional, la crisis climática y los efectos persistentes de la inflación de los precios de los alimentos».

“Al solicitar el establecimiento de un panel de solución de controversias con México, Estados Unidos continúa ejerciendo sus derechos bajo el T-MEC para garantizar que los productores y exportadores estadounidenses tengan acceso pleno y justo al mercado mexicano. Continuaremos apoyando el comercio justo, abierto, basado en la ciencia y las reglas, que sirve como base del TMEC como lo acordaron todas las partes», dijo el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack El comunicado detalla que el 30 de enero de 2023, Estados Unidos envió una solicitud formal por escrito a México en virtud del Capítulo MSF del T-MEC (Artículo 9.6.14) para obtener «una explicación de las razones de» e «información pertinente pertinente con respecto a» ciertas medidas mexicanas relativas a productos biotecnológicos.

En marzo de 2023, Estados Unidos solicitó y celebró consultas técnicas con México en relación con sus medidas biotecnológicas en el marco del capítulo MSF del T-MEC, pero las consultas no resolvieron el asunto. En junio de 2023, Estados Unidos pidió y celebró consultas de solución de diferencias con México en relación con sus medidas biotecnológicas en virtud del Capítulo de Solución de Diferencias del T-MEC, pero estas consultas tampoco lograron resolver el asunto.

Manifiesta que, a lo largo de sus compromisos, Estados Unidos ha dejado claro que consideraría todas las opciones, incluidos los pasos adicionales para hacer cumplir los derechos de los Estados Unidos bajo el T-MEC, si México no regresaba a las políticas de biotecnología basadas en la ciencia y el riesgo que cumplen con los compromisos del T-MEC. A través de la acción anunciada hoy, se busca resolver completamente las preocupaciones de los Estados Unidos. Los funcionarios del USTR han trabajado estrechamente con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en este asunto, y ambas agencias continuarán trabajando juntas, en consulta con las partes interesadas, para obtener el pleno cumplimiento de México con sus compromisos del TMEC.