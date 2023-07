Seven Eleven hará transacciones de HSBC

HSBC México informó que a partir de este mes en todas las tiendas Seven Eleven del país, sus clientes podrán retirar efectivo durante las 24 horas del día; cada transacción tendrá un monto máximo de 2,000 pesos, con un límite diario acumulado de 5,000 pesos, sujeto a la disponibilidad y horario de cada tienda.

En un comunicado se indica que el servicio de retiro de efectivo que ofrece Seven Eleven es con cargo a las tarjetas de débito de HSBC México. Los clientes del banco no podrán hacer retiros sólo con su cuenta, es necesario presentar la tarjeta de débito y realizar una compra en la tienda. La comisión es determinada y pagada a Seven Eleven y se sumará al monto del consumo realizado.

Los retiros de efectivo solo podrán realizarse al hacer una compra en la tienda y presentando la tarjeta de débito HSBC. Seven Eleven cobrará 14 pesos (I.V.A. incluido) por este retiro, lo cual se incluirá en el monto total a disponer.

Lo anterior, además de contar con mayores medios para acceder a sus recursos, adicionales a los ofrecidos por el banco a través de sus 865 sucursales bancarias, 5,609 cajeros automáticos propios y 3,500 de la alianza Multired, y más de 7,000 puntos de venta en supermercados y Telecomm Telégrafos.

Hasta finales de 2021, el efectivo era el instrumento de pago más utilizado por el 90.1 por ciento de los mexicanos entre 18 y 70 años en compras menores a los 500 pesos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).