Recta final en Torneo Los Cabos

El ansiado trofeo que representa el arte huichol, con más de 40 mil chaquiras, de la 8va. edición del Mifel Tennis Open, categoría ATP Open 250, ya está vislumbrando quien lo obtendrá,porque el jueves se realizarán los partidos de cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado las finales.

En los cuartos de finales de singles se enfrentarán, Alexsandar Kovacevik vs Stéfanos Tsitsipás; Nuno Borges vs Casper Ruud; Alex Michelsen vs Jordan Thompson; además de Alexander Zverev vs Thanasi Kokkinakis.

En los dobles se batirán Miguel Reyes y Guido Andreozzi vs Hans Verdugo y Luis Martínez; Santiago González y Neal Skupski vs Gonzalo Escobar y Aleksandar Neodovesóv; Casper Ruud y William Bulmberg vs Reese Staler y Evan King y finalmente Nuno Borges y André Goransson vs Max Purcel y Jordan Thompson.

De esta forma el campeón defensor el griego Stefanos Tsitsipas, sigue adelante en búsqueda del bicampeonato, pese a los problemas de dolor que tiene en la espalda y lo ha obligado a modificar su forma de sacar y al dar sus dobles…¿Lo logrará?

En los partidos de dobles, se presenta el escenario de que llegue algún de los tres mexicanos alas semifinales, ya que Miguel Reyes y Hans Verdugo se enfrentan entre sí, con sus respectivos compañeros, mientras que Santiago González hará pareja con Skupski en otro partido.

Es de comentar que todos los partidos se han iniciado a las 16 horas, tiempo de Los Cabos, con un clima agradable, pero en la noche se ha sentido un frío no habitual en estas fechas; sin embargo, varios jugadores han expresado que es mucho más fácil jugar en febrero, sin sudar tanto, lo que permite tener mayores beneficios en la cancha.

Otro aspecto interesante de comentar es que la velocidad máxima que se ha presentado en los partidos ha sido de 209 km/hr, variando el promedio en función de las características de los jugadores, pero se puede señalar un rango de 160 a 180 km/hr.

No cabe duda de que han existido sorpresas, como la eliminación del subcampeón del Torneo anterior Alex de Miñaur, en su presentación, aunque se debe señalar que había llegado de un viaje muy largo y probablemente no se había adaptado totalmente, además de que le sirvió para preparse al Torneo de Acapulco que inicia el próximo lunes 26 de febrero.

¿Qué otras sorpresas nos depara el Mifel Tennis Open?