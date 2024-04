Renault lanza línea de ropa desde México

Renault no solo busca que su marca esté en la mente de los consumidores al momento de elegir un auto, también quiere que se vuelvan fans de la marca a través de la moda. La firma francesa anunció el lanzamiento de su primera línea de ropa hecha en México, en colaboración con la marca de ropa deportiva Charly. Esta alianza histórica representa la primera vez que la producción de prendas oficiales como The Originals se lleva a cabo fuera de Francia, con México como país pionero gracias a su relevancia para la marca del rombo.

En un comunicado, la compañía detalló que la decisión de colaborar con Charly para esta producción refleja la intención de combinar la elegancia francesa con la creatividad mexicana, así como resaltar la historia y raíces que ambas marcas tienen con México, aunado a la gran calidad, estilo y tecnología de ambas marcas en un producto de vida y estilo.

Al igual que la marca automotriz con más de 120 años en el mundo, Charly destaca por ser una empresa reconocida por su compromiso con la excelencia y la innovación, por lo que la línea de ropa de Renault ofrece prendas de máxima comodidad y rendimiento adaptable a diversos estilos de vida.

La primera fase de producción incluirá la creación de una edición limitada de tres jerseys unisex exclusivos, uno de ellos destacando la esencia de México, así como una gorra en tres colores distintos. La iniciativa busca conectar con el público mexicano a través de diseños únicos y legítimos, con certificados de autenticidad que respaldan el origen exclusivo de cada vestimenta. Este compromiso se refleja desde la elección de materiales de alta gama hasta la variedad de tallas que van desde XS hasta XXL, para garantizar la inclusividad y la accesibilidad para todos los clientes.

«The Originals Renault by Charly busca llevar la pasión por los autos Renault a la vida diaria; esta alianza es un testimonio de la unión entre Francia y México a través de la moda, pues con la boutique de The Originals, Renault no sólo busca vestir a sus clientes, sino también conectar emocionalmente con ellos, para celebrar la rica herencia cultural que ambos países ofrecen», aseguró Samantha Jiménez, Care Service Marketing Manager de Renault México

Por su parte, Rodrigo López Crowley Gerente de marca Charly dijo que “juntos, hemos desarrollado una colección única de prendas que presentan diseños modernos y llamativos que reflejan la esencia de ambas marcas. Esta colaboración nos permite combinar la pasión por el deporte, la emoción detrás del volante y lo vibrante de la moda con innovación y el estilo que representa a Charly y a Renault”.

Renault Group lanzó la boutique The Originals en 2021, para celebrar la historia de la marca y acercar a los entusiastas del rombo al merchandising que se encuentra en el Atelier Renault, en Francia. Como un detalle especial para los fanáticos de la escudería Alpine, México —el segundo país con las mejores ventas de la boutique de la escudería francesa—, ha lanzado dos ediciones especiales de la Carrera de México en 2022 y 2023, para consolidar la posición del país como un mercado estratégico y apasionado para Renault. Esta primera colección estará disponible a partir del 1º de abril en todas las agencias y puntos de venta de Renault en el país.