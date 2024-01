Preparan lanzamiento del Fiat 500 eléctrico

Fiat, la firma italiana no se quiere quedar atrás en la carrera por conquistar la ruta de los autos eléctricos y quiere sorprender con uno de sus modelos más conocidos y que ha tenido gran aceptación por su diseño y versatilidad; por ello, prepara el lanzamiento de su famoso Fiat 500e, el cual será totalmente eléctrico.

Para develar por completo a este pequeño conquistador la firma italiana decidió hacer una colaboración con la actriz y cantante, Jennifer López a través de su sencillo “Can’t Get Enough”, donde hace su aparición el Fiat 500e. Esta develación se realizará para el mercado estadounidense.

«‘Can’t Get Enough’ es la continuación de la larga relación entre FIAT y Jennifer López, que comenzó hace más de una década cuando el Fiat 500 regresó a Estados Unidos», dijo Olivier Francois, director de Marketing Global de Stellantis.

“Can’t Get Enough” es el sencillo debut del noveno álbum de estudio de López, “This Is Me… Now”. Su primer gran proyecto musical en casi una década, la tan esperada experiencia musical, se lanzará el 16 de febrero de 2024 con un nuevo álbum de larga duración y “This Is Me… Now: A Love Story”.

La próxima versión del Fiat 500e es la segunda versión de la colección Fiat 500e 2024 en Estados Unidos. Estará disponible para pedidos a partir del 12 de marzo de 2024. La nueva edición Fiat (500e)RED totalmente eléctrica, que se lanzó en diciembre pasado, ya está disponible para pedidos en la página oficial de la marca, mientras que en los distribuidores Stellantis de Estados Unidos estará disponible a partir del primer trimestre de 2024.

El (500e)RED, cuenta con una autonomía estimada de 240 kilómetros, habilitada por una batería de 42 KWh con un tiempo de carga de Nivel 2 (11 kW) de cuatro horas y 15 minutos. Como parte de su innovador plan de marketing, Fiat es la primera marca de automóviles que incorpora una estrategia de “lanzamiento de producto” para generar expectativa y cultivar la lealtad de los clientes y, en última instancia, atraer a nuevos prospectos.

Esta estrategia, podría captar rápidamente la atención de más consumidores que aún no conocen muy bien la marca, aunque por el diseño podría ser un atractivo más para quienes buscan esta sensación de estar a la moda, en la música y en el estilo de vida.