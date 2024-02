Nissan da a conocer agenda Motorsports 2024

Nissan Motor Co. y Nissan Motorsports & Customizing Co. Ltd. (NMC) anunciaron las actividades automovilísticas que conformarán el calendario para este año. La firma japonés se ha destacado por estar presente en los deportes automovilísticos con sustentabilidad y desde 2018 participa en el Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA donde se utilizan vehículos de carreras eléctricos.

La empresa informó que en marzo se celebrará por primera vez una carrera de Fórmula E en Tokio (casa de Nissan), mostrando el estimulante y potente rendimiento de la Fórmula E a los aficionados de Japón. Además, en las categorías Super GT y GT4, Nissan/NMC desarrollará y suministrará autos de carreras basados en el Nissan Z NISMO.

Nissan compite en el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA para llevar la emoción y la diversión de los vehículos eléctricos de cero emisiones a una audiencia global. Esta temporada es la segunda de la normativa Gen3 que introdujo cambios en las reglas para permitir más potencia y velocidades más altas durante las carreras. Tras un prometedor debut el año pasado, Sacha Fenestraz sigue en el equipo con el auto #23, mientras que Oliver Rowland regresa con el Nissan e-4ORCE 04 #22 tras dos temporadas fuera del equipo. El dúo tuvo una actuación competitiva en el reciente Diriyah E-Prix, en el que Rowland logró la pole position y subió al podio, mientras que Fenestraz logró un destacado puntaje.

Además, con el objetivo de recuperar el campeonato de la serie, Nissan competirá en el Super GT en la categoría GT500. Participará con una escudería compuesta por cuatro equipos, con un Nissan Z NISMO GT500.

También se informó que Nissan seguirá apoyando a los equipos que compiten en el Nissan GT-R NISMO GT3 bajo la normativa GT3 de la FIA.

En la clase GT300 de Super GT, competirán con los equipos oficiales, así como con los equipos de clientes, con el objetivo de recuperar el título de campeón con Nissan GT-R NISMO GT3. También proporcionarán soporte técnico a todos los equipos de los clientes que participen en la clase ST-X de las Super Taikyu Series y en el GT World Challenge Asia.

Asimismo, Nissan/NMC suministrará el modelo Nissan Z NISMO GT4 (pendiente de homologación), basado en el Nissan Z NISMO, a los equipos formados por clientes y les proporcionará asistencia técnica.

Adicionalmente, se informó que Nissan proporcionará asistencia técnica a los equipos de clientes que participen en carreras con vehículos Nissan, incluso suministrará motores para la clase LMP3 en todo el mundo.

Para los amantes de la velocidad, la firma japonesa dijo que volverá a impartir clases de conducción deportiva este año para los usuarios de los autos de calle NISMO, Nissan GT-R, Fairlady Z y Skyline 400R. Con Masataka Yanagida en la dirección y Masami Kageyama y Tetsuya Tanaka como subdirectores, los pilotos contratados por NISMO impartirán las clases directamente. Este año, Nissan tiene previsto celebrar nuevamente su evento de agradecimiento a los aficionados, el Festival NISMO.