Mazda CX-50, lista para la aventura

Mazda hace una apuesta muy interesante para acercar a sus seguidores que les gusta explorar nuevos caminos un vehículo muy eficiente con el que se puede ir por cualquier terreno, sin perder el diseño y comodidad que caracterizan a esta firma japonés. De esta forma, su modelo CX-50 se posiciona como una opción bastante interesante para este segmento.

En En Concreto probamos este vehículo con características para off road, aunque con un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, es decir, Mazda CX-50 conserva las líneas curvas que caracterizan a los modelos de la compañía, su frente largo y con el logotipo de la marca en su parrilla, por lo que cualquiera que lo vea circular inmediatamente lo identifica como de la familia Mazda. No es vehículo muy alto como sucede con otros que están definidos para off road, sin embargo, desde el interior da la sensación de dominar el terreno.

Además, cuando revisamos la ficha técnica nos encontramos con características de un vehículo muy potente; de entrada cuenta con 228 caballos de fuerza, un torque de 310 lb-ft y un motor turbo de 2.5 litros con la ya clásica tecnología de Mazda la Skyactiv. Estas características son importante al momento de conducir este SUV, ya que la potencia se deja sentir desde la primera acelerada.

En el terreno citadino Mazda CX-50 se comporta excelente, ya que sus dimensiones son prácticas para ciudad al no ser tan voluminosa como algunos otros SUV que también cuentan con características off road, por lo que es un vehículo muy maniobrable para moverse en este tráfico del día a día.

Salimos con Mazda CX-50 a un tramo corto en carretera, donde no nos dejó mal parados, ya que su potencia facilita los rebases con gran estabilidad y sin tanto esfuerzo, además de que responde a la aceleración de manera inmediata para disfrutar el trayecto en carretera. Salimos hacia algunas brechas fuera de la autopista México-Toluca para poder probar un poco el cambio de manejo a off road, que se puede realizar desde su consola central, y ajustar al CX-50 a este nuevo terreno; la respuesta fue muy buena, el CX-50 se ajustó de inmediato, sin perder potencia, para cruzar terracería, un camino con ligeras pendientes, sin tanta firmeza, que logramos pasar sin ninguna dificultad.

En su interior, Mazda CX-50 cuenta con todas las comodidades, aire acondicionado, buen espacio para cinco pasajeros, conectividad y su ya famosa perilla de control de mando, desde donde se puede manejar la información de su pantalla de 10 pulgadas sin tener tantas distracciones, lo que hace más cómodos los trayectos.

Su cajuela es bastante grande, lo que ayuda para que en ese paseo de más aventura se pueda cargar con todo lo necesario, además de que sus asientos traseros son totalmente abatibles, por si se quiere usar para más carga.

Probablemente, entre los puntos de mejora, sería bueno contar con más sensores y vista externa, ya que serían de mucha ayuda para realizar maniobras, también considerando que luego se está en espacios fuera de la ciudad donde hay menor visibilidad y más obstáculos.

El precio para este gran vehículo que nos dejó muy buena experiencia va desde 805,900 pesos, lo que lo ubica en una posición muy competitiva considerando las características, equipamiento y calidad que ofrece.