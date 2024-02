Kia arranca fuerte al inicio de 2024

Inicia el año y la mayoría de las empresas automotrices están dando a conocer los resultados de ventas en este primer mes de 2024. Todo apunta a que el mercado de automóviles a nivel internacional se quedó con una muy buena inercia de los resultados de 2023, donde la mayoría de las compañías reportaron cifras muy positivas en producción y ventas.

En este contexto, la firma coreana Kia Corporation anunció que sus ventas mundiales en el primer mes del año fueron de 244,940 unidades, cifra que representó un incremento de 4.2% respecto al mismo mes de 2023.

Incluso, a través de un comunicado, la compañía detalló que excluyendo los vehículos especiales, las ventas aumentaron 2% en comparación con enero de 2023, con un total de 200,073 unidades fuera de Corea. Mientras que, en el mercado coreano la marca registró ventas de 44,608 unidades, lo que reflejó un incremento del 15.3%.

En una tendencia algo previsible, los modelos de Kia que lideraron el crecimiento en ventas se encuentran en el segmento de los SUV, donde su ya conocida Sportage fue la más vendida para la compañía con un total de 45,905 unidades durante enero. Asimismo, Seltos y Sorento también mostraron buen rendimiento en el mercado, con ventas de 27,517 y 21,346 unidades respectivamente.

De acuerdo con la información numérica Sportage fue líder incluso fuera del mercado coreano, con lo que impulsó ventas por 39,971 unidades. Seltos también se ha convertido en una gran opción para los consumidores y fuera de su país de origen se vendieron 23,573 unidades. Fuera de Corea uno de sus sedanes tuvo un muy buen desempeño, se trata de Forte (conocido como K3 en Corea), que comercializó 17,643 unidades.

En Corea, su país de origen, vendió 44,608 unidades, un 15.3% más que en el mismo periodo del año anterior. En ese mercado fue Sorento quien lideró las ventas en su mercado nacional, registrando una comercialización de 9,284 vehículos; le siguieron el monovolumen Kia Carnival y el Sportage, con ventas de 7,049 y 5,934 unidades respectivamente.

Aunque en esta información estadística no se dieron a conocer cifras específicas para México, la compañía mostró un fuerte cierre en sus ventas al cierre de 2023 y adelantó la llegada de nuevos modelos, además de que a finales del año pasado introdujo la versión del K3, tanto en su versión sedán como en hatchback, con los que busca posicionarse rápidamente en ese segmento.

A nivel internacional, Kia cuenta con modelos que han venido captando la atención de los consumidores como el totalmente eléctrico SUV de tres filas de asientos Kia EV9, recientemente nombrado North American Utility Vehicle of the Year y la SUV Telluride ganadora del Midsize SUVs with 3-row Seating category in the J.D. Power 2024 U.S. ALG Residual Value Awards.