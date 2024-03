BYD y BBVA sellan alianza

La rápida penetración en el mercado mexicano de los vehículos provenientes de China, está demandando más alternativas de parte de los consumidores para poder adquirir alguno de estos vehículos. Una de las firmas que ha logrado llamar rápidamente la atención es la asiática Build Your Dreams (BYD), que en poco tiempo ha incorporado una familia muy atractiva de vehículos eléctricos. Incluso se espera en abril la llegada de un nuevo auto a la familia en México, el cual se dará a conocer en la segunda semana del cuarto mes del año.

Ante esta escalada, BYD anunció una importante colaboración comercial y financiera con BBVA en México, lo que permitirá acceder a unidades de última tecnología y ecológicas con un financiamiento especial.

Jorge Vallejo, director general de BYD Auto México señaló que las sinergias, alianzas y colaboraciones con jugadores clave de la banca y la Industria automotriz mexicana, son esenciales en la definición del plan 2024 para la compañía.

Durante este evento estuvieron presentes Roberto Hernández Jiménez, Auto Finance Sr Manager en BYD México; Víctor Rojas, Head of Automotive Banking en BBVA en México; Maria Fernanda Carpinteiro, Commercial and Alliances Director en BBVA en México; Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de Banca de Empresas y Gobierno; Luis Lemus, Front Manager Automotive and Motorcycle Alliances BBVA México; Iván Flores, director de Ventas en BYD México; José Ignacio Hurtado, General Counsel, Sales & Corporate Strategy y Juan José Solís Martín, BBVA Global Head Consumer Finance & Partnerships.

Con esta alianza para tener un brazo financiero adicional, BYD podrá abrir más puertas para que nuevos consumidores se sumerjan en el mundo de los autos eléctricos, donde la firma china recientemente presentó el Dolphin Mini, con un precio mucho más accesible de lo que había en el mercado mexicano para autos eléctricos.

La velocidad con la que BYD está penetrando el mercado nacional ha reforzado la estrategia de la marca de que van por el largo plazo en el país y seguirán ampliando su portafolio. Tan sólo en el primer bimestre de este año la compañía colocó 1,570 unidades, es decir, casi un 40% más que lo que vendió en el mismo periodo del año pasado.

BYD mantiene su objetivo de ofrecer una gama que satisfaga las necesidades del mercado mexicano y poder democratizar la movilidad eléctrica en México con modelos asequibles, seguros y con la más alta tecnología.