Emprendedoras mexicanas se adaptan con éxito a las nuevas circunstancias por la pandemia

Las mujeres emprendedoras han reaccionado de manera muy rápida ante las condiciones adversas propiciadas por la propagación del Covid-19 y adaptaron sus negocios para hacerle frente a la crisis, destacó Klaudia González, coordinadora nacional del Proyecto VIVE México.

Por ejemplo, una emprendedora en Yucatán que hacía trajes de baño, ante el cierre del turismo comenzó a elaborar cubrebocas, al igual que otra emprendedora en Ciudad de México, especializada en vestidos de boda.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, comentó que otra joven apoyada por esta organización, que en su garaje vendía artesanías, se tuvo que transformar inmediatamente y empezó a vender productos sanitizantes y cubrebocas.

Mientras que Dalida Casanova, una adulta mayor con un show de títeres en Mérida, ahora cambió por la elaboración de libretas con bordado de punto de cruz en la portada, e incluso enseña cómo elaborarlas.

“Apreciamos que sus negocios se han adaptado a las nuevas circunstancias, modificándolos. Por ejemplo, unas jóvenes que venden joyería, ya envían a domicilio e incluyen procesos de sanitización como lo exige el mercado hoy en día.

La organización tiene hoy en día alrededor de 800 mujeres al mes capacitándose en Facebook, más quienes participan en el aula virtual, con cursos, para empoderarse y valerse por ellas mismas, apuntó.

Klaudia González señaló que Vive México –Ven, Inspírate y Vende- es un proyecto implementado por The Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El proyecto está enfocado especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad en México y buscan empoderarlas a través de la capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y habilidades para la vida

Hemos llegado a casi 55 mil mujeres, “imagínate cinco veces y media el Estadio Azteca lleno de las mujeres que se han capacitado en estos rubros, y que además, se les fortalece en temas en emprendimiento si ya tienen un negocio.

Señaló que también están reeducando a los educadores para que entiendan que realmente hombres y mujeres somos iguales y debemos tener igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley.

En ese sentido, destacó que las mujeres ganan 30 a 40 por ciento menos, ante el mismo trabajo que desempeñe un hombre.

Pero también Proyecto Vive México enseña a las mujeres sobre finanzas básicas, a fin de que eviten caer en deudas que puede ocasionarles graves problemas y que sepan también que hay instrumentos financieros que pueden ser más confiables que la tanda de la comadre.

Ello, aunado a los cursos de prevención de la violencia, un flagelo que no cede a pesar de la pandemia y del que son víctimas 9 de cada 10 mujeres.

“Las mujeres no tienen independencia económica, lo que les puede dar mucho más herramientas para tener una vida independiente y libre de violencia”, enfatizó.