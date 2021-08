El banco ofrece productos con beneficios para diversos inversionistas, destaca en entrevista Ernesto Fragoso

El de la vivienda, es un tren de la economía que no ha parado a pesar de la difícil situación derivada de la pandemia por Covid-19, por lo que este año se anticipa que cerrará positivamente, consideró Ernesto Fragoso, director corporativo fiduciario y Banca Patrimonial del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

En entrevista con #EnConcretoContigo, aseguró que 2021 ha sido mejor que el 2020 a nivel indicadores macros de BIM, por lo que confía en conservar esa tendencia para que éste sea un gran año; aunque ha sido complicado para todos, “pero vemos un gran optimismo en empresarios, en desarrolladores e inversionistas que confían en nosotros y se van a mediano y largo plazo en cuanto a sus inversiones”.

Subrayó que de enero a junio pasados representó un semestre de los más importantes que ha tenido el banco desde su formación hace casi ocho años a pesar de lo complicado de la pandemia.

“Y aunque nos está agarrando cansados, ha sido un año que ha respondido bien al mercado y estamos nosotros encantados de poder atender a todos los clientes en inversiones, en créditos empresariales y somos originadores de Fovissste, y hacemos cosas importantes en el tema de fideicomisos…

“Actualmente enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos a desarrolladores de vivienda en el mercado de medio hacia abajo, que es uno de los trenes de la economía que no paran porque va dirigido a la base de la pirámide que tienen una gama de productos muy interesantes. Son derechohabientes en Fovissste, en Infonavit, y el mercado objetivo puede ser esquemas de viviendas en los estados, que es donde se colocan esas viviendas y créditos y esos desarrollos en donde BIM les está apostando”, puntualizó.

Ernesto Fragoso

Variedad de productos

Ernesto Fragoso, director corporativo fiduciario y Banca Patrimonial de BIM, destacó en este marco que esa institución ofrece diversos productos para quienes quieran tener importantes rendimientos al invertir desde cinco mil pesos.

Al detallar algunos, expuso, por ejemplo, Paga BIM, que ofrece buenas tasas, inversiones desde un día, hasta un año y 18 meses en donde el interesado puede estar trabajando su dinero, con rendimiento liquidable hasta su vencimiento.

Por otro lado, para los clientes que dicen: “me gustaría que me pagaras intereses cada mes y me entregues mi capital invertido hasta el fin del plazo”, pueden tener beneficios en BIM Plus, con el que se inicia con plazos desde 90 días, pero desde el mes uno se pagan los intereses de manera adelantada, lo cual da flexibilidad porque el interesado puede usar ese dinero para reinvertirlo o utilizarlo en el gasto corriente mes a mes.

“Para aquellos otros clientes que me dicen no me des de poquito, dame todo el interés, hicimos un producto que se llama BIM Cetes Plus. Es un producto donde invierten con nosotros a partir de 180 días”.

Precisó que los montos en todos los productos inician desde 5 mil pesos y los intereses se van liquidando de manera anticipada. Al respecto habló de Cetes Rendimiento Inmediato.

“Es decir, si te vas a un plazo de un año, el 100% del interés se te da al contratar tu inversión y no debes esperar al vencimiento del plazo que elegiste de 90, 180 días o un año. Sino que de manera inmediata el banco te entregue el 100% de los intereses de inversión y el principal se te otorga al vencimiento del plazo. Todos estos productos son a tasa fija.

“Para los clientes más arriesgados o perfil más atrevido, tenemos un producto que tiene tasa compuesta, esto es, que está indexada a Cetes a 28 días. Es una tasa que se mueve con bastante frecuencia, más puntos adicionales fijos, que te hacen una tasa compuesta entre tasa fija y tasa variable. A mayor monto de inversión y a mayor plazo, te podemos ofrecer intereses más atractivos”, explicó Ernesto Fragoso.

Se trata, continuó, de una gama de productos bastante acotada en los perfiles de clientes que buscamos. Y en donde todos los productos se pueden contratar de manera directa con un asesor que atiende personalmente y si son clientes de BIM, pueden acceder a la banca electrónica; ahí se pueden cerrar inversiones, reinvertir de manera automática y los intereses están disponibles cuando los necesiten.

Al abundar sobre quienes quieren dinero de manera inmediata, resaltó que BIM cuenta con un producto que se llama Avanza, con disponibilidad diaria inmediata y genera intereses, con lo que el cliente no se puede preocupar por plazos.

Se armó pensando en necesidades, principalmente para tesorerías de empresarios, ya sean personas físicas o morales, para que el dinero que no utilizarán hasta el pago de la nómina, le genere algo de intereses y esa disponibilidad diaria le permite hacer uso para cualquier imprevisto, mencionó Fragoso.