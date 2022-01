El IMCP busca beneficiar a trabajadores que no cotizan

Para quienes no tienen alguna relación laboral

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), reconoció las reformas a la Ley del Infonavit y el Programa Piloto para Trabajadores Independientes que puso en marcha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de los cuales, las personas sin relación laboral podrán acceder a la seguridad social como créditos hipotecarios de interés social, acceso a servicios médicos, guarderías y pensiones.

Rolando Silva Briceño, vicepresidente de apoyo a federadas del Instituto, dijo que este paso en la universalización de la seguridad social es determinante, sin embargo, los contadores públicos, tomarán las medidas necesarias, a fin de que estos esquemas, no se conviertan en herramientas para la elusión de las obligaciones fiscales y de seguridad social de los patrones.

“Así, los trabajadores sin relación laboral con un patrón, tendrán acceso a la cobertura de prestaciones exactamente igual que las que tendría un trabajador, incluyendo las prestaciones en dinero, subsidios, incapacidad y pensiones. Todo ello, a través de un pago mensual que resulta el equivalente a las aportaciones patronales y obreras que se hacen tradicionalmente al IMSS, con lo que se genera una opción inmejorable en muchos aspectos de cobertura para estos trabajadores independientes”, señaló.

Además, precisó que, en este aseguramiento, se incluye a los beneficiarios y convierten temas como el riesgo de una invalidez o incapacidad para desempeñar sus labores, en una contingencia protegida.

El integrante del IMCP, explicó que en el caso a la reforma que en diciembre del 2020 sufrió la Ley de Infonavit, con múltiples beneficios, tasas más accesibles, mensualidades fijas, el tratamiento de las aportaciones patronales como pagos anticipados y sobre todo la modificación al artículo 41 , al referirse a la definición de trabajadores derechohabientes, pasando de ir exclusivamente de los trabajadores tradicionales a la apertura para una subcuenta de ahorro para la vivienda a cualquier persona, lo que abrió la posibilidad de acceso a créditos en las mismas condiciones para los prestadores de servicios independientes.

Silva Briseño, recordó que antes de la reforma al Infonavit, personas que, a pesar de poder calificar como trabajadores, sus ingresos no correspondían a un salario al no haber un patrón identificado, no tenían derecho a seguridad social en todos los sentidos al no encuadran en la figura de trabajadores que estaba establecida.

“Sin embargo, recientemente han surgido dos aspectos en materia de seguridad social que podrían en el centro plazo revertir esta situación como la reforma del Infonavit y la creación del programa piloto para trabajadores independientes que a través del Consejo Técnico del IMSS se ha puesto a disposición de las personas, lo cual dará un giro en la dirección correcta”, concluyó.