El Buen Fin, oportunidad para pymes con ventas en línea

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) el Buen Fin que inició este 10 de noviembre y terminará el 16 de este mes, representa una oportunidad de reactivación e importantes ganancias para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México e incluso se prevé que rebasará por mucho las más de 40 millones de transacciones en línea que se registraron en 2020.

De acuerdo con un estudio realizado por la AMVO en colaboración con GS1, el 42 por ciento de las pymes mexicanas ofrecía sus productos o servicios por medio de canales digitales en promedio desde hace 2 a 5 años, sin embargo, con la contingencia sanitaria por el Covid-19, un 48 por ciento de las empresas emprendió vender en línea. En el estudio también se muestra que las transacciones de las pymes generadas por canal digital registraron un alza de 100 por ciento durante el primer semestre de 2021.

Los expertos de la AMVO y GS1 aseguraron que el comercio electrónico ha tenido un crecimiento a pasos agigantados en el mundo, su auge se vislumbró durante y después de los meses de confinamiento por la pandemia por Covid-19. En 2020, el sector del e- commerce experimentó un crecimiento de 11 % semanal y las empresas que quieran permanecer y crecer en el mercado deben consolidar sus procesos de comercialización en línea.

Especialistas de Latinoamérica reunidos en el webinar “Cómo diseñar y desarrollar un E-commerce de manera exitosa”, organizado por EAE Business School, mencionaron que este acelerado aumento no tendrá reversa, en el que la conclusión más importante fue la que las empresas que quieran permanecer y crecer en el mercado deben consolidar sus procesos de comercialización en línea.

Álvaro Umaña, Gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), señaló que el E-commerce tiene menos costos fijos y esa es la ventaja más grande de este ecosistema. Igualmente, al ser un canal sin restricción de horarios se convierte en un negocio global que es de fácil acceso para todo el mundo.

Por su parte, la vicepresidenta de E-commerce, Inter Rapidísimo, empresa Colombiana de mensajería, Alejandra Garavito, aseguró que la pandemia por Covid-19 hizo que los estilos de vida cambiaran a la hora de hacer compras, esto permitió a las empresas potencializar estrategias donde al ofrecer unos contenidos claros, sencillos y explicando realmente qué es lo que brindan a los clientes, pudieran crecer en el mundo del comercio digital y hacer que los consumidores migraran a ir y comprar en plataformas digitales.

Por su parte Pedro Mont, director comercial de Platanitos, tienda en línea de Perú, mencionó que uno de los desafíos a los que se enfrentan, aquellos que van a entrar al mundo del E-commerce, es conseguir la atención del cliente; debido a la competencia con los generadores de contenido como: youtubers, tiktokers, etc. Por esta razón es fundamental estudiar bien a la audiencia antes de plantear una tienda online.

Según los expertos, los beneficios del comercio en línea son muchos como: menos costos fijos, operación desde cualquier lugar del mundo, llegar a nuevos clientes en otros países, no hay restricciones de horario para ventas, Igualmente, otra de las grandes ventajas es el poder recopilar información, datos que antes algunos negocios como el retail tradicional no podían recoger o no les interesaba hacerlo, ahora hay la capacidad de conocer qué le gusta y qué no a un cliente, en qué momentos del día o del mes compra. Se pueden tomar decisiones sobre lo que hace realmente el consumidor y no sobre lo que dice, porque son dos cosas totalmente distintas y eso se establece con la data.

Las ventas online fueron la única fuente de ingresos durante la pandemia del 34% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, sin embargo, el 42% aún no utilizan el E-commerce como estrategia.

El siguiente paso de las empresas es trabajar el entendimiento del comercio electrónico como la capacidad de su alcance global. El E-commerce permite llegar a otros países de manera más fácil que el tradicional.