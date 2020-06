Efectos de pandemia en sector impactarán 5 años: AMPI-CDMX

Roberto Barrios Gaxiola, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la Ciudad de México, en su mensaje inaugural para el “Magno Foro Digital” con el lema “Estamos listos para volar”, destacó que el sector inmobiliario se alista a enfrentar la pandemia con mayor capacitación.

“Al pasar esta crisis (…) nos van a encontrar con más acreditaciones y certificaciones. En AMPI Nacional y CDMX estamos trabajando para superar y darle herramientas a nuestros asociados para superar la crisis. Gracias a la tecnología podemos estar en contacto, tener reuniones y planear el futuro con optimismo. Esperamos que después del COVID-19 repuntemos una vez más”.

El líder de los brókers en la capital del país destacó que aunque este trimestre será el de mayor caída en la historia de México, el cual podría llegar a niveles de 10%, “Sí hubo vida para los bienes raíces, esto no tenemos que verlo con temor, pero de hecho, la crisis económica va a ser más grave (…) estimamos que tardará al menos cinco años en volver a regresar a niveles de bienestar de 2018, por lo que se requiere el trabajo de todos”.

Gaxiola agregó que si se hace un análisis a nivel salud, no se tiene qué temer a la pandemia, porque desde 1918, cuando existió la influenza española que mató a 50 millones de personas en el mundo, sin contar el censo en China ni áfrica, ahora la humanidad tiene más oportunidad, pero no “sentiremos alivio hasta que se invente una vacuna y haya remedio para los que ya se infectaron. Sabemos que todos los laboratorios del mundo están en eso”.

Ayudar a edificar

Durante su participación, Alfonso Serrano, director de Construyendo, en la plática social que moderó Cristina Pilgram, de AMPI, destacó la importancia de la labor del voluntariado en el sector de la construcción, del cual forma parte el sector de ventas inmobiliario:

“Construyendo nace como una idea para ayudar a las familias más pobres de México, las familias que más lo necesitaban y viendo la necesidad en las comunidades y la realidad en la que vivían, nos dimos cuenta que lo que más cambiaba la vida era tener una casa”, destacó.

Señaló que ante ello, su iniciativa, con el apoyo de muchísimas empresas y voluntarios, ya han construido más de mil 700 casas, 130 escuelas, centros comunitarios y “eso es algo que hace la fuerza que tienen las empresas, nosotros y nuestros voluntarios de querer hacer algo y cambiar a México.

En México, más del 48% de la población no tiene una casa en donde vivir, ni tiene ingresos suficientes para comprar una casa, ante ello, “la posibilidad de apoyar es un tema de satisfacción, a cada familia que le logramos construir una casa le cambiamos la vida”.

Dijo que al cambiarle la vida a un voluntario, se le cambia la vida uno mismo y en ese sentido, destacó el hecho de que hayan participado en conjunto con más de 45 mil 529 voluntarios, con más de 23 mil 82 beneficiados a través de sus proyectos.

“Hace falta ayudar mucho a México y más a todos los que lo necesitan. Lo hacemos con convicción y en lo personal nos cambia la vida, pero reconstruimos el tejido social, eliminamos barreras de clases sociales. Reconstruimos a México para construir el México que queremos”.

Destacó que el dinero sale de los patrocinios y las colaboraciones y a las empresas les conviene hacer esto porque “las que no tienen una buena imagen ante sus clientes son empresas que no van a salir adelante. Hemos visto la cantidad de dinero que invierten las marcas para generarse una imagen verde o social. Los consumidores ahora buscan las marcas que sean accesibles de precio y que den al mismo tiempo, gran calidad”.

Serrano destacó la conciencia de la ayuda social y la importancia del voluntariado.

Mayor tecnología

Durante la conferencia “Proptech, el mundo de la tecnología enfocado al mercado inmobiliario”, Sergio Felguerez, Presidente de Operaciones de REMAX en México, destacó que hace falta abrirse más hacia los retos de la tecnología.

A todos nos da miedo adentrarnos en la tecnología, porque empieza a pasarnos por la cabeza un gran número de cosas y nada más lejano de la realidad. “Quitándonos el miedo a lo que es el proptech, cualquier empresa inmobiliaria cualquier empresa puede utilizar la tecnología para mejorar sus servicios”.

“La tecnología no es el enemigo. Nosotros como industria, tenemos qué fomentar el uso de la tecnología. No solamente adaptarnos. No nada más adaptarnos al CMR, a los recorridos virtuales ni a la Realidad Virtual. Nosotros como industria tenemos que fomentar que se utilice, porque los más beneficiados, serán los agentes”.

Agregó que la tecnología siempre ha estado para ayudar a las personas, desde la época de las cavernas, cuando se usaban palos y piedras. “Cualquier empresa se puede beneficiar al utilizar tecnología, pero más allá, la industria inmobiliaria se va a beneficiar si la impulsa”.

Señaló que la pandemia por el COVID-19 “es lo mejor que nos ha pasado como industria; hay muchas cosas malas, como las económicas, pero por primera vez en muchos años, el agente inmobiliario se está poniendo a la par de las necesidades de lo que los clientes están pidiendo. Los agentes estábamos rezagados. Ahora están llegando agentes interesantes que me gusta trabajar con ellos”.