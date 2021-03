Construcción cierra el año con caída del 25% en obra civil

El sector de la construcción reflejaba una contracción desde 2019. Sin embargo la pandemia agravó el declive, registrando una caída de 17.2% durante 2020, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A su vez el Informe “Situación Inmobiliaria México” difundido por BBVA, reveló una caída de 16.6% en la edificación, y de 25.3% en cuanto a la Obra Civil, al cierre del año.

Con base en la información presentada por BBVA, la falta de inversión en proyectos de infraestructura ha llevado a la caída en la obra civil, así como el paro de actividades y los cambios en los hábitos de compra lo que hicieron innecesarias algunas edificaciones.

El Informe “Situación Inmobiliaria México” señala que en 2021 el sector podría crecer hasta 2.7%, aunque esto no significa que se haya resarcido el nivel previo al 2019. Se trata de un efecto base, y no de una recuperación.

Ya que a pesar de la disminución financiera en el costo del crédito, este no fue sinónimo de mayor actividad, por lo que no pudo resarcir la caída del PIB, no obstante la cartera se mantiene sana al presentar una baja morosidad, menor al 1.5%.

El estudio destaca que con el paro de actividades, también disminuyó la oferta, lo que ayudó a que no se acumularan inventarios. Sin embargo en noviembre se revirtió la tendencia y se comenzaron a registrar más proyectos, aunque de forma marginal, y se espera que la edificación productiva sea impulsada por el dinamismo industrial y el comercio exterior.