¿Dónde está el Plan de Estímulos para enfrentar al COVID 19 en México?

*¿La economía informal posterga la fase 2?

AGENDA

#EnConcretoRadio @EnConcreto página web, nuestro e maling y redes sociales siguen informándote

Por Mariel Zúñiga

Foto (El Universal): La Basílica en tiempos del coronavirus

Chile es un digno ejemplo con su “Programa de Medidas Económicas para Proteger a las Familias de Chile por el Impacto del COVID 19”. Esto puede replicarse en México, que es lo que se requiere como un plan así de estructurado.

Y es que conocemos por las noticias de los estímulos en otros países, pero no vemos nada en México. De hecho, hasta se hizo la advertencia de que no se dará nada… es como “nadar” contra corriente porque los incentivos fiscales, apoyos en general para la cadena productiva son impostergables. No son ni siquiera opcionales. El gobierno debe reaccionar.

Por ejemplo, en Chile el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Hacienda anunciaron un fondo de 11 mil 750 millones de dólares para un paquete de ayuda económico-social inédito para enfrentar el coronavirus (Covid 19) con el objetivo de apoyar en la salud, los ingresos y trabajos de las familias chilenas.

Mire, por ejemplo:

“Se garantizará el pago de ingresos para aquellos que por motivos de la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar labores a distancia.

2) Urgencia a Proyecto de Ley para protección del empleo. – se pone a discusión inmediata el programa der protección al empleo que permite la reducción de la jornada laboral compensando la reducción en la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario. Para que esto sea posible se inyectará a este Fondo hasta 2 mil millones de dólares.

3) Bono Covid-19, se impulsará el pago de un bono equivalente a un Bono Único de Subsidio Familiar el cual beneficiará a 2 millones sin trabajo formal. Este esfuerzo considera recursos por 130 mddls.

Así hay 20 medidas más que apoyan a las personas, a las familias, a las empresas en un plan bien estructurado que “es posible”, como lo indica el gobierno, “porque hemos sido prudentes y hemos acumulado una serie de amortiguadores fiscales y financieros para hacer frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo”.

Pero no cito todas las medidas y me detengo aquí para hablar de por qué en México no pasamos a la fase 2 de restricción para evitar mayores contagios y mortandad.

Y es que lo escuché de los analistas y lo leí incluso de expertos del BID. Hoy lo leo en periódicos y ¡lo hemos venido viviendo desde hace años! Es porque el 60% de la economía es informal.

Usted y yo observamos y nos preguntamos qué va a hacer el señor que vende los jugos en la esquina; la señora de los tamales y el atole, los chavos que venden los tacos y las hamburguesas; las señoras y señoritas que venden las quesadillas.

Y así podemos seguir con la cadena de qué se va a hacer el que vende las bolsas réplicas de marcas conocidas; aquella que vende las verduras y la fruta en el tianguis, o el que vende en la cajuela de su carro los vestidos y las blusas. Hasta el Avón y el Fresca pié de Stanhome…

Para seguir hablando de las medidas que en otros países aplican nada menos en Italia en marzo se pospuso el pago de impuestos, hipotecas, facturas de servicios y se activó el seguro para el desempleo.

Para las empresas también hay descuentos fiscales. Se dan permisos especiales a los trabajadores con hijos pequeños que por ahora no van a la escuela.

Y, por ejemplo, se le dan entre 500 y 600 euros a cada trabajador autónomo independiente, que debido a la cuarentena no está trabajando.

Para que hablamos de los 150 mil millones de dólares del fondo que destinará Estados Unidos para apoyo de empresas, población, líneas aéreas y sector turístico.

Y así otros países como Francia.

En México apenas se está considerando uno, llegar a un déficit fiscal para tomar dinero de apoyo o bien brindar algunos incentivos al estilo de posponer cobros de impuestos, servicios, etc. Y la línea 2 es pedir préstamos a organismos Multilaterales.

Lo vimos venir hace meses y apenas se está pensando aquí en un “plan”.

Tenemos que pedir al gobierno que se apure a dar a conocer ese plan para generar tranquilidad y certidumbre dentro de esta crisis de salud y financiera que afecta a todos los mexicanos.

El lunes seguiremos hablando de la dependencia de la economía informal en México y sus daños directos colaterales

Por Cierto…

Recuerda que los más afectados serán los trabajadores independientes. Los que no tienen trabajo seguro y por supuesto los que pierdan su plaza.

¿Conoces el plan que anunció ayer la Gobernadora de Sonora para apoyar a las pymes? este por ejemplo es parte de las decisiones que están tomando por iniciativa propia los estados, los organismos, la propia sociedad ante el Covid 19.

Así estados como Sonora, Yucatán y Jalisco ya tomaron las riendas para hacer frente a la crisis.

¿Viste el mensaje de la Jefa de Gobierno de la Cdmx? Es un llamado a quedarse en casa. Pero todavía no escuchamos cómo es que la gente puede quedarse en casa sin tener “el pan para llevarse a la boca”.

Ya en Colima se declaró “estado de emergencia”.

Y ¿sabías que los banqueros están muy preocupados después de haber realizado la Convención Bancaria núm. 83 la semana pasada en Acapulco, justo cuando se declaró la pandemia?

PREGUNTA:

¿Qué medidas se te hacen importantes para que las anuncie el gobierno federal como apoyo a la población y a pymes, a familias y a empresas ahora ya de manera urgente?

Escríbeme @MarielZuniga_

AGENDA

¡Miércoles TENEMOS UNA CITA! 10 de la mañana por @enconcreto @MarielZuniga_

En abril

Escucha #EnConcretoRadio

Acir, 88.9 Noticias y @enconcreto Facebook live

SE POSPUSIERON:

The Real Estate Show 2020

Foro Inmobiliario y 4º Aniversario de MULIV

Tianguis Turístico

Summit de AMPI

FB Live

En Concreto #FaceLive #ConsultaExperto desde EN CONCRETO y twitter @enconcreto .

Martes 10 am ¡Conéctate!

Este 2020. ¡En Concreto te sorprenderá con innovaciones y servicios!

¡Hasta el próximo lunes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com