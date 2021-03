Viajar no solo es para un sector, sino para todas las personas, “por lo que hay que quitarle de la cabeza a la gente que hacer turismo es caro, puesto que no necesitas ir tan lejos y gastar mucho dinero”, afirmó Lourdes Muciño, ex presidenta de la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En charla con #ViajandoEnConcreto, Muciño advirtió que si bien todos tenemos oportunidad de viajar a un sinfín de sitios, se debe tener cuidado con los fraudes, que recientemente es más común que sea cometido por personas que no son originarias de México, pero que ofrecen precios bajos para ir a destinos, principalmente de sol y playa, pero al final quienes los contratan son víctimas de fraude.

Por ello, recomendó investigar el origen de la empresa, que sea bien establecida, certificada, verificar a qué organización o asociación pertenece.

En tanto, recomendó ser turista responsable y no ir a destinos donde, por ejemplo, en Semana Santa han sido muy concurridos antes de la pandemia. Con ello, cuidar los protocolos y tener conducta respetuosa de las medidas sanitarias.

“Hay que ser turistas responsables desde la fecha en se elige viajar. Observar los protocolos que todos sabemos, ya que nadie te tiene que decirte que uses mascarilla y hacerlo si alguien te indica que te lo pongas. Debemos cargar gel y usarlo, así como mantener la sana distancia, acatar las instrucciones del coordinador si vas en un tour.

Con ello, si eres huésped y en el lugar no te ponen restricción, tú debes cumplir con las medidas sanitarias. “Entonces debemos ser turistas responsables desde cuando elegimos el destino”, reiteró Lourdes Muciño.

Destacó la importancia de ver todo el abanico de opciones que ofrece la República mexicana, para diversificar los sitios a donde ir y con ello tener una mejor atención, la derrama económica se reparta y fundamentalmente que haya mejores condiciones de seguridad para todos al no saturarse el destino.

En tal sentido, comentó algunos de los puntos a donde se puede viajar en Semana Santa, como en los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Nuevo León o Coahuila, entre otros, donde hay pueblos mágicos, distintos lugares con excelente clima, así como opciones para diferentes bolsillos y no necesariamente en donde hay sol y playa.

En ese marco, resaltó que derivado de la pandemia por COVID-19, ha cambiado radicalmente la forma de viajar. “Definitivamente ahora nos enfrentamos a un turista más exigente, como han cambiado las prioridades, la gente no pregunta que tan seguro es el destino respecto a asuntos delictivos, ahora el tema es de sanidad, de qué garantía me da el destino, el hotel, el transporte, en cuanto a que mi salud está asegurada”, expuso.

Indicó que hoy el turista está muy preocupado por la salud, por lo que la industria ha estado trabajando intensamente en los últimos meses para recobrar la confianza de la gente que viaje, con estrictas medidas, como protocolos del personal que labora en hoteles y restaurantes, en un marco en el que de alguna manera se ha diversificado la preferencia de las personas en cuanto a los lugares a visitar.

Esto, continuó, porque hoy prefieren hacer recorridos cortos y estar un día o dos, lo cual ayudará a ciudades que son patrimonio de la humanidad, como la CDMX, Puebla, Oaxaca, Morelia, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel de Allende y Tlacotalpan.

Subrayó que otra tendencia que marcan los mismos turistas, es que no quieren lugares cerrados, sino abiertos, por lo que se valora el espacio verde, la naturaleza, flora y fauna.