Discutirán empresarios proyecto de iniciativa para reactivar economía ante crisis por Covid

Por Julián Sánchez

La Concanaco Servytur dio a conocer un Proyecto de Ley General para la Reactivación Económica que pretende sea enriquecido con la participación de los sectores empresariales y la sociedad civil.

Se pretende presentarlo al Ejecutivo o Legislativo en el próximo periodo ordinario de sesiones y consiste en esencia en mantener un crecimiento económico que permita hacer frente a la crisis por la pandemia y enfrentar otras situaciones como la que hoy se vive por el Covid-19.

En la presentación de la iniciativa realizada través de plataforma digital, en la que participaron entre otros, los presidentes de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos; del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar y Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos de México, se destacó la importancia de la participación de todos los sectores para salir de la parálisis económica que enfrenta el país y el mundo.

José Manuel López Campos, expuso que “para lograr una reactivación económica en un menor plazo, es indispensable la intervención de la iniciativa privada, y la presentación de propuestas para emprender, entre gobierno, sectores productivos y sociedad civil en general, acciones dirigidas a mantener un crecimiento económico sostenible que nos fortalezca como una nación con capacidad de enfrentar situaciones adversas como las que atraviesa México”.

Al hacer un balance de la situación actual que hace necesaria una iniciativa para reactivar la economía, destacó que se vive una severa parálisis laboral por la pandemia, la cual ha ocasionado desempleo, caída de la producción de bienes y servicios y el consumo interno.

Por ello insistió que “en Concanaco Servytur estamos convencidos de que con la integración de los sectores y la suma de las autoridades, las acciones que se emprendan tendrán mejores resultados para elevar la competitividad, el crecimiento productivo, la inversión y en consecuencia el empleo”.

Consideró que con el proyecto propuesto se busca ir más allá de enfrentar esa parálisis y realizar políticas públicas para sentar las bases a través de normativas que ayude a la toma de decisiones para prepararnos durante y posteriormente a la pandemia por coronavirus.

Subrayó que su propuesta incluye la creación de un consejo participativo de colaboración entre autoridades, entes productivos y sociedad civil, con los que trabajarán los diversos organismos empresariales para atender las necesidades de los sectores económicos del país.

Se plantean acciones que incentiven la inversión pública y privada, a fin de revertir los bajos niveles de crecimiento acumulado, para conseguir un mayor desarrollo en un menor plazo.

Evitar eliminar de tajo las outsourcing

El presidente del CCE, Carlos Salazar afirmó que no se puede hacer una ley que deje a ciertos sectores de la economía con manos atadas y tampoco se puede avanzar en una normatividad si no está clara la idea entre los sectores empresariales de su contenido y, en consecuencia, no tendría sentido llevarla adelante y no acudir a instancias legislativas o al Ejecutivo.

Por ello, consideró positivo la creación de un comité de expertos, con la participación de varios sectores y ver si hay algunas prácticas internacionales similares, por lo que se no se puede lanzar una ley que no esté bien consensuada, ni de corto plazo, sin un análisis profundo.

Esto, abundó, porque no se puede dejar la política pública solo a los políticos porque al final sus intereses a veces son o de muy corto plazo, o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que tienen nuestras propias actividades. Puso como ejemplo la propuesta de eliminar de tajo las outsourcing.

Para querer quitar una manzana podrida, lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles. Dices no jodan, en vez de quitar las manzanas podridas pues talan el árbol y nos quedamos sin nada. El del outsourcing o el insourcing es un maravilloso ejemplo de como una orientación que puede ser muy positiva, mal implementada tiene consecuencias desastrosas para la economía como hemos intentado hacerle ver a la autoridad, a veces sin mucho efecto o mucha suerte de poderlos convencer”.

Luis Niño de Rivera destacó sobre la iniciativa que es un esfuerzo muy útil para discutir sobre la mejor forma de salir delante de la crisis por la pandemia y planteó que se debe considerar en la propuesta el problema de la informalidad y hacer más accesibles los trámites para crear una empresa, porque con los requisitos actuales se desanima hasta el más bravo.