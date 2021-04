• Las dificultades de construir vivienda en la CDMX

Por Mariel Zúñiga

FOTO :Yuri Zagorin Alazraki, presidente de Canadevi Valle de México

Las dificultades de construir vivienda en el Valle de México persisten. Y podríamos estar escribiendo o hablando de esto hace dos décadas y la cosa sigue igual. Siempre se ha pedido un esquema más ágil para conceder permisos y licenicas de construcción por a ambos, de hecho a las tres partes les conviene: gobierno (por ingresos por los impuestos y usos del suelo); a los empresarios porque logran realizer sus proyectos y venderlos para fortalecer su negocio y a los interesados en comprar vivienda porque tienen oferta suficiente.

Pero parece que los gobiernos en sus tres niveles no entienden esta necesidad y siguen retrasando los trámites hacienda más largo y costosa su autorización. Ahora sí que se lleva tiempo, dinero y esfuerzo.

Ayer platicamos con Yuri Zagorin Alasraki, presidente de Canadevi Valle de México y denunció que la sobre regulación en los trámites para construir vivienda en la Ciudad de México retrasa los proyectos, los encarece y los detiene incluso.

Se le preguntó cómo van por ejemplo los planes para aterrizar vivienda “asequible” como se le denomino a aquella que se contruirá con el objetivo de hacerla más accessible a población más o menos con ingresos medios, pues sus costos van entre 800mil y 1.2 millones de pesos, que para ser en la Ciudad de México ya es hablar de vivienda barata, ni hablar de posibilidades de edificar vivienda más económica que también se necesita para que miles de personas no viajen e inviertan 2 o 3 horas, 2 o 3 transportes en movilizarse diariamente entre Cdmx y Estado de México, por ejemplo.

“En la CANADEVI traemos más de 10 mil viviendas listas para construirse, pero la verdad es que vamos muy atrasados con los usos de suelo”, aseguró Zagorin

Lo lamentable que a lo largo de la historia de a producción de vivienda se ha expuesto que deben resolverse problemas como la especulación del uso de suelo y la recuperación de plusvalías para que se siga invirtiendo en la capital del país, ya que si bien están alineados los desarrolladores y el gobierno, la realidad es que no hay resultados, como recalcó el empresario líder de desarrolladores del Valle de México.

“Tenemos que hablar del elefante en el cuarto que es el Previt, (Programa Especial de Recuperación Urbana y Vivienda Incluyente, Popular, Social y de Trabajadores en la Ciudad de México). Se que nada más en CANADEVI traemos más de 10 mil viviendas listas para construirse, pero la verdad es que vamos muy atrasados con los usos de suelo, algunos requieren polígonos, por la reconversión de predios industriales y tenemos que mejorar y hacer que los proyectos pasen a la siguiente columna y lleguen a la construcción de vivienda y de Ciudad”, señaló.

Zagorín Alazraki opinó que la reducción de empleados enfocados dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) es una de las causas del atraso en los trámites. Y es que dijo que de manera inexplicable en los últimos meses éstos empleados tienen que ver con el proceso de vacunación.

“La gente no está en oficina sino desde casa y “el tema es que no han avanzado los certificados de uso de suelo en general pero en especial estos de Previt”.

Platicó que desde hace meses las autoridades de Seduvi, tienen una lista de los proyectos que no requieren de trámites tan “engorrosos”. Pues los solicitó a Canadevi que en “un primer saque enlistó 24 planes “para ahorrarle el trabajo a la Seduvi, para trabajar de la mano y si nos dan la autorización estos proyectos pueden avanzar pero la realidad es que no han iniciado y nos hemos dado cuenta que la gestión en la Ciudad de México es muy compleja, más que en el Estado de México.

“Existen muchas reglamentaciones, sobre reglamentaciones especialmente en lo ambiental y lo perfecto está peleado con lo bueno, es complejo”, indicó.

Ni hablar de edificación de vivienda económica porque esta no se contempla, no hay condiciones terrenos ni motivaciones para construirla en la Ciudad de México, si acaso en el Estado de México. Pero este es otro grave problema de la vivienda actual en el país.

POR CIERTO

Pendientes de las noticias que trasciendan este 29 de abril en donde se espera también conozcamos por dónde vienen los nuevos productos con el intensivo uso de la subcuenta de vivienda del Infonavit y también qué nuevos productos lanzarán con la banca, entre otros.

Por cierto, muchas felicidades a Fovissste porque con su programa “Tu Casa en la Ciudad” está participando en la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda (UHPH). Un gran motivo de orgullo sin duda.

