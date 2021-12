Diferencia entre la moneda digital de Banxico para 2024 y las criptomonedas

El Gobierno de México, anunció por Twitter, la consideración por parte del Banco de México (Banxico) hacia las nuevas tecnologías que avance en la inclusión financiera del país, por lo que lanzará su moneda digital en 2024.

“El Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país”, indicó el gobierno a través de su cuenta de Twitter.

Por el momento, Banco no ha publicado información al respecto en su página o redes sociales, sin embargo, desde julio el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, manifestó su interés por la discusión sobre el uso y la regulación de las monedas digitales a fin de evitar distorsiones en los sistemas de pagos tradicionales.

¿Las monedas digitales son lo mismo que las criptomonedas?

El mundo se vuelve cada vez más digital, por lo que no es de extrañar que los bancos centrales están investigando y probando sus propias versiones digitales de papel moneda, llamadas monedas digitales del banco central o CBDC (por sus siglas en inglés).

Según datos de una encuesta realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés) 86% de los bancos centrales encuestados está investigando activamente el potencial de las monedas digitales del banco central (CBDC, por su sigla en inglés), 60% estaba experimentando con la tecnología y 14% estaba implementando proyectos piloto.

Pero ¿qué son las CBDC? Es dinero virtual respaldado y emitido por un banco central. La diferencia con otros medios de pago es que estás permiten a los usuarios acceder de manera directa al balance del banco central, de esta manera se evita contratar una entidad financiera como intermediario.

“En la mayoría de los casos, están diseñadas para usarse de la misma manera que el efectivo, para comprar y vender bienes y servicios y, al igual que el efectivo, están respaldadas por el banco central de cada país. Las CBDC tienen el potencial de ayudar a modernizar los pagos y atraer a más personas a la economía digital. Así es como funcionan las CBDC” indicó MasterCard.

Por lo que con una moneda digital, se podrían realizar pagos y depositar su dinero electrónico sin utilizar un banco comercial o algún intermediario financiero.

“A diferencia de las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, estas divisas prometen menor volatilidad y mayor seguridad. Además, contarán con el apoyo de sus respectivas instituciones monetarias, encargadas de velar por la estabilidad financiera.

“Con las criptomonedas ocurre algo diferente. Para empezar, al ser creadas por los propios usuarios, solo después de la creación de los bloques y su verificación entran nuevas monedas en circulación. A partir de ahí su valor lo marca el mercado. Desde un punto de vista económico, las criptomonedas nativas de redes descentralizadas y no permisionadas, como bitcoin o ethereum, no están ancladas al valor de una moneda de curso legal, sino que están sujetas al precio que marquen la oferta y la demanda. Además, hay que tener en cuenta que no están respaldadas por una entidad legal que responda en caso de darse problemas técnicos”, explica Natalia Español, economista de BBVA.