Diálogo, empatía y colaboración son los pasos para superar la crisis en la capital

COPARMEX Ciudad de México reconoció la apertura al diálogo y la colaboración entre el Gobierno de la Capital y las empresas del sector restaurantero ante el acuerdo alcanzado en beneficio de la reactivación económica, el mantenimiento de miles de empleos y el cuidado de la salud.

“Entendemos que estamos ante una realidad crítica en la Capital, en un momento que exige unidad y trabajo conjunto para sacar a la Ciudad de las diversas crisis que enfrenta. En este sentido, estamos convencidos que el Gobierno de la CDMX, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, no debe trabajar solo”, dijo.

Hoy se hacen más vigentes que nunca las propuestas que COPARMEX Ciudad de México ha enviado al Gobierno de la Capital para reactivar la economía, los negocios y recuperar miles de empleos que se han perdido a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19.

En las empresas diferentes al giro restaurantero el dilema no es necesariamente “abrir o morir”, pues no compartimos las mismas condiciones de generación de empleo y recursos que los restaurantes, pero lo que compartimos es la necesidad de sobrevivir y no perder puestos de trabajo mientras está vigente el semáforo rojo y la pandemia misma.

Para este propósito, es necesario el apoyo del Gobierno de la Ciudad y la atención en tres de las propuestas que COPARMEX Ciudad de México ha realizado, sostuvo el organismo.

1) La elaboración conjunta (empresarios – gobierno) del Protocolo Empresa Segura, en el que se dictarán las reglas de operación y procesos que empresas formales deban seguir para que —de manera paulatina— puedan abrir sus puertas y reactivar sus actividades.

2) La propuesta de implementación de un salario solidario por paro técnico (provocado por semáforo rojo) conformado por la aportación conjunta de dos salarios mínimos (uno aportado por el empresario y el otro por el Gobierno de la Ciudad) a entregarse directamente a los trabajadores de las empresas que laboran formalmente en el sector servicios en actividades consideradas no esenciales.

3) La exención temporal para los siguientes seis meses del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para todos los nuevos empleos que se generen en la Ciudad, medida que tendría un impacto para las finanzas públicas de la Ciudad, sería por un monto aproximado de 728 millones de pesos.

Con tales apoyos, mantener un cierre temporal mientras las condiciones críticas de esta pandemia así lo exijan, permitirá que el trabajador siga teniendo un ingreso y que las empresas no estén en peligro de desaparecer.