Descuentos de hasta 80% en la jornada notarial que finaliza en diciembre

El notario público número 247, Guillermo Vigil Chapa, llamó a aprovechar la Jornada Notarial que inició en enero pasado y finalizará hasta diciembre, debido a la pandemia del Covid-19, donde pueden acceder a descuentos de entre 40 y 80 por ciento, e incluye trámites de hipotecas con los bancos y herencias.

Además de que el trámite del testamento tiene ahora un valor de 2,250 pesos y no de 4,500 pesos que es el precio normal, y ha estado vigente desde marzo, por la pandemia, por lo que no hay que esperarse a la promoción de septiembre.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo subrayó que hay jornada notarial hasta el 31 de diciembre, que son programas que facilitan la escrituración, que en muchos casos, la gente no concluye y se heredan problemas.

Detalló que en el caso de la escrituración normal de inmuebles con valor catastral que no supera el millón 300 mil pesos, entre personas vivas, donde el ejemplo clásico es una compra-venta, el descuento va del del 10 al 60 por ciento, dependen del rango.

En cuestión de sesiones de bienes por herencia, el valor catastral sube a dos millones 200 mil pesos, y cualquier tipo de inmueble, hasta locales comerciales.

Precisó que si el inmueble tiene un valor de hasta un millón 800 mil pesos, el descuento es del 80 por ciento, pero si aumenta el valor, hasta los dos millones, 200 mil pesos, el descuento es de 40 por ciento.

Guillermo Vigil Chapa destacó que las notarías están abiertas y no han cerrado, se trabaja por citas, pero con determinados horarios, “bajó la actividad pero siempre hemos seguido abiertos”.

Señaló que en este periodo los notarios están llevando a cabo todos los trámites que se pueden hacer, como la constitucional de sociedades, autorización a menores de edad para salir del país, emisión de poderes, protocolización de actas de asamblea y notificaciones, entre otros.

Señaló que los notarios hacen guardias para atender consultas de la gente, asesorarlos en un programa que este año no se pudo realizar de manera presencial, como ocurría en marzo, pero están en el Colegio de Notarios.

Destacó además que en estas fechas, ante la propagación del Covid-19 se incrementaron los testamentos y la “voluntad anticipada”.

Explicó que este último trámite implica “manifestar ahorita de manera consciente, nuestra voluntad a no ser contactados y no nos mantengan con vida artificial, cuando médicamente se determine que hay enfermedad terminal y ya no se puede hacer más”.

El notario 247 aclaró que no se trata de eutanasia, “no se está autorizando que se provoque la muerte, simplemente es dejar que la naturaleza misma haga su trabajo, “uno tiene que manifestar su voluntad en un documento para que no me mantengan con vida de manera artificial”.

Cabe señalar que Las notarías están abiertas y las asesorías son gratuitas en el Colegio de Notarios, 55 11 18 19 y en su página de internet. “Hay que aprovechar descuentos de jornada notarial”.