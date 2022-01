Descarta SAT sanción para mayores de 18 años que no se inscriban al RFC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recalcó que no habrá sanción para los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y éstos no estarán obligados a pagar impuestos si es que no tienen actividad económica.

“Esta institución tiene muy claro que la transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones”, detalló en un comunicado.

Recordó que con la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó la incorporación al RFC para mayores de 18 años, sin embargo el trámite no implica obligaciones a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.

Explicó que más allá de un fin recaudatorio en lo inmediato, el SAT busca incorporar al RFC a los jóvenes mayores de 18 años para evitar el robo de identidad, ya que las empresas fantasma suelen utilizar a este grupo como prestanombres.

“Al contar con su RFC y su firma electrónica, los jóvenes recibirán avisos en los medios de contacto que den de alta (correo electrónico), en caso de que su identidad haya sido utilizada por dichas empresas”, agregó el organismo.

Advirtió que incluso, previo a la resolución de la Miscelánea Fiscal 2022, la Secretaría de Educación Pública ha solicitado el RFC y la firma electrónica para emitir las cédulas profesionales de los recién graduados y titulados.

Así que para quienes estaban inscritos en el RFC y no trabajan, deben verificar su Constancia de Situación Fiscal y revisar que en la sección Régimen mencione: “Sin obligaciones fiscales”.

Lee también: Apoyará Sedatu construcción de obras en espacios comunitarios