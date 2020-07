Descarta Hacienda aumentar deuda ante crisis por Covid-19

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que al momento no se considera aumentar la deuda del país ni elevar el déficit presupuestario que se aprobó para 2020, como ha solicitado el sector privado, para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Explicó que si el gobierno otorga un estímulo del 20% del PIB como han hecho otros países y a una tasa ponderada cercada al 6%, “al siguiente año tendríamos que pagar intereses por alrededor de 300,000 millones de pesos, que es casi el costo de todos los programas sociales”.

Al participar en una reunión del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) afirmó que los países van a tener que convivir en la vida económica y la vida pública con la pandemia por algunos meses más.

En es ese sentido, dijo que el cubrebocas va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”.

El funcionario felicitó a los industriales encabezados por Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, por usar cubrebocas y caretas durante reuniones de trabajo, ya que la convivencia con la pandemia será de entre siete meses a un año.

“Lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí y me da mucho gusto, es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla”, indicó.

En ese momento, el titular de la Secretaría de Hacienda mostró su cubrebocas y dijo: “Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana”.