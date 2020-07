El legislador urgió la intervención del Gobierno Federal ante la afectación.

El diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal dio a conocer a través de una conferencia conjunta, el inicio de diversas acciones para frenar la emisión de gases tóxicos en la comunidad de San Francisco Totimehuacán, junta auxiliar del municipio de Puebla de Zaragoza.

En el evento en que participaron activistas de la Comisión Pro Defensa del Antiguo San Francisco Teotimehuacán y el Observatorio Laboral de Puebla, se dio a conocer la afectación en la salud que presentan los habitantes de ese municipio:

“Han sido violados los derechos del pueblo milenario contaminando las aguas de los ríos Acececa y el Río Atoyac, donde además, tenemos una fosa séptica y el relleno sanitario, que hoy por hoy, nos están contaminando el aire”, denunció uno de los integrantes de la comisión.

El participante pidió que se realicen las investigaciones correspondientes y que se revisen a las empresas, “porque desconocemos qué es lo que se quema. Después que se cerró el tiradero en Cuautitlán, ahora viene un olor insoportable con el cual no podemos vivir, que aunque lo hemos denunciado, nos han dicho que está en proceso, pero no intervienen”.

Alta contaminación

El participante destacó que de no prosperar las acciones ante las instancias federales, tomarán más acciones en los próximos días. “Hay incertidumbre; no se sabe qué es lo que estamos respirando, y si es tóxico o no, y estamos a la espera de las gestiones que está haciendo el diputado, tendremos que hacer varias acciones la próxima semana en caso que no haya respuesta por parte de las autoridades”.

En su oportunidad, el representante de Morena ante la Cámara de Diputados federal, Alejandro Carvajal, informó que se entregó un oficio a la titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México.

“El municipio de San Francisco Totimehuacán es objeto de un daño ecológico. Durante más de un mes, una planta está quemando residuos hospitalarios sin permiso y en la total impunidad. A los compañeros de la asociación civil nadie le hizo caso; no hubo inspección y no hubo respuesta, por lo que el día de ayer se presentó en la CDMX, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, directamente con la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera una queja, pidiéndole que tome cartas en el asunto, que intervenga y que se clausure de manera inmediata a esta empresa”.

Agregó que lo anterior fue en base a que la delegación de la Profepa en Puebla no intervino, además del gobierno estatal ni el municipal: “Estamos exigiendo a la Profepa, y también hay que decirlo, hay una omisión de la autoridad municipal y de la autoridad estatal para intervenir por intereses que desconocemos”.