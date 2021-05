Decretan tres días de duelo nacional por tragedia en Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro la noche de ayer, en el que se tiene registro hasta ahora de 24 personas fallecidas y 79 heridos.

En el documento publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se destaca que “en señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, los días 4 y 6 de mayo de 2021”.

Menciona que “ante la citada tragedia, el Gobierno Federal, expresa su solidaridad y profundo dolor hacia las personas fallecidas y lesionadas, así como a sus respectivas familias”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no caer en especulaciones y respaldó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en el sentido de que no se ocultará información y se dará a conocer las verdaderas causas del accidente en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que hasta esta mañana se tenía reporte de 23 personas fallecidas y 79 hospitalizadas, de las cuales 19 son mujeres y 60 hombres.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en la que estuvo presente, además de Sheinbaum el canciller Marcelo Ebrard, quien era jefe de Gobierno de la CDMX cuando se construyó la Línea 12, el presidente López Obrador subrayó:

“No se ocultará nada, se va a actuar con responsabilidad y se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable por ahora nuestro abrazo fraterno sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida, para que no tengamos más fallecimientos.