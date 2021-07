El país no es de economía mediocre asegura en el foro #DialogosEnConcreto

En México debemos cambiar la idea de que somos un país de pobres con crecimiento mediocre, puesto que la mayoría de la población se ubica en las clases medias (baja o alta), por lo que es necesario que todos actúen y no esperen para ver cuando llegan a la pobreza, afirmó Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey.

“México es un país de clases medias, hay pobreza, no somos país de pobres y eso hace mucho la diferencia, y las clases medas se sienten minoría”, expuso, ante lo que reiteró que no debemos esperar a ver cuándo nos toca sumarnos a las bases de la pobreza, sino por el contrario, decirle a esa pobreza que puedes ser clase media, subrayó

En Puebla, donde se realizó el foro de #EnConcretoContigo, el ex secretario de Turismo, destacó que un problema en México, es que no se comprende que en lo que tiene que ver con pobreza es tema de desigualdad y desempeños, por lo que planteó un cambio de mentalidad y avanzar pensando en la nación que sí somos y no en lo que no tenemos.

La economía en el mundo se mueve ante la pandemia, por lo que es tarea de todos ir hacia el rumbo que tome, puesto que de lo contrario nos quedaremos atrás, y eso debe considerarse por la industria de la vivienda, ya que es muy importante, afirmó,

Por otro lado, dijo que en un entorno donde se cayó la producción de vivienda social en el país, es fundamental revisar la vocación de las ciudades, lo cual debe ser consistente con los cambios que se dan en las urbes del mundo. Ahora, nuestra casa es la oficina o el centro de atención del enfermo, agregó.

Se requiere en México, continuó, viviendas más accesibles y salarios más altos para que alcance para su adquisición, en un contexto desigual, donde somos vulnerables a las propuestas populistas que hacen mucho daño a la gente porque las ven como únicas alternativas hacia adelante.

Ante esto, sugirió diseñar estrategias más incluyentes, donde haya mayor competitividad. Es fundamental hacer cambios, porque si no los hacemos renunciaremos a mejores resultados, añadió.