Criptomonedas, prohibidas en México: SHCP

Detecta UIF 3 plataformas en el país con criptomonedas en actividades ilícitas

En el sistema financiero mexicano, las criptomonedas están prohibidas por el riesgo que representan y no se consideran como una moneda de cambio ya que además de ser especulativas, son vulnerables a prácticas ilegales, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , Santiago Nieto Castillo, reveló que tienen detectadas 3 plataformas que operan en el país con criptomonedas, utilizadas en actividades ilícitas como trata de personas, encabezada por una banda de nigerianos hecho que ya fue denunciado a las autoridades ya que se trata de organizaciones criminales que además son hackers.

“Tenemos registradas 23 plataformas que operan en el país y que presentan sus avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera y si hemos encontrado tres casos de irregularidades, una banda de nigerianos, un tema de trata de personas y el tema de hackers, donde los efectos, la operación de lavado de dinero se realiza a través de criptomonedas, todo se ha denunciado ante la Fiscalía General de la República”, indicó.

Es de mencionar que este lunes, en un comunicado conjunto, la SHCP, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) informaron que los activos virtuales o cripto-activos, son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica.

Detallaron que no tiene valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos futuros diversos que pueden determinar su valor. Por ello, suelen ser activos con un valor muy volátil y son considerados especulativos y aunque pueden ser intercambiados, no cumplen con las funciones del dinero, pues su aceptación como medio de pago es limitada y no son una buena reserva ni referente de valor.