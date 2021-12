Costará Maratón Guadalupe-Candelaria a mexicanos, 27% más que en 2020: ANPEC

El jolgorio será muy caro: Cuauhtémoc Rivera

En el arranque del maratón Guadalupe-Candelaria 2021, la carestía se hará presente y los mexicanos desembolsarán 27% más que lo que erogaron en 2020, en este tramo de celebraciones, aseguró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) quien dijo que las familias de 10 integrantes, gastarán desde 6 mil 287 pesos, hasta 8 mil pesos en la cena navideña, más los regalos.

Al dar a conocer los resultados de su monitoreo de fin de año que incluye el Maratón Guadalupe-Candelaria, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, precisó que esta temporada de antojos bebidas, reuniones, posadas, jolgorios que tradicionalmente sirven como válvulas de escape, momentos de esperanza y buenos propósitos para seguir echándole ganas a la vida, este año, con una elevada inflación, será muy costoso.

“En este año, este carrusel de festividades incrementará su precio respecto al 2020 hasta en un 27.24%, pasando de los 6 mil 287 pesos a los 8 mil pesos promedio, considerando convivios hasta de 10 personas, obviamente sin regalos ni juguetes. Como podemos darnos cuenta la inflación no perdona a nadie, ni a la Virgen María, Santa Claus, Reyes Magos ni a la Candelaria, barre con todos sin dejar títere con cabeza, haciendo sentir su castigo a los bolsillos y monederos de las amas de casa”, dijo.

Indicó que seis kilogramos de pierna de cerdo que costaban 750 pesos, ahora se pagarán en 950, mientras que, calculado en 2 kilos, la pasta se incrementó de 150 a 200, la ensalada de navidad de 200 a 230, papas gratinadas de 200 a 260, romeritos de 120 a 150, bacalao de 480 a 650. Lasagna de 400 a 510, en tanto que 6 kilogramos de pavo, pasaron de 500 a 750 pesos y un kilogramo de relleno de 180 a 250 y 3 kilos de uvas, de 184 a 252 pesos.

Además dijo, dos pasteles que costaban 300 pesos, ahora cuestan 500 pesos, 2 flanes grandes de 150 subieron a 220 pesos, 2 Tequila Tradicional 950 mililitros, se elevaron de 600 a 720 pesos, seis six de cerveza, pasaron de 450 a 471 pesos, ocho refrescos familiares de 248 a 300, 6 litros de ponche, de 250 a 300, la rosca de reyes familiar de 400 a 450, chocolate de 150 a 187, 30 tamales de 400 a 450 y 5 litros de atole champurrado de 175 a 200 pesos.

El líder de la ANPEC, mencionó que con ello, está en juego la salud psicoemocional de la población pues el Covid, para todo fin práctico, no es otra cosa que el Grinch al robarnos dos navidades consecutivas.

“Es tiempo hoy que no ha quedado claro si habrá o no una cuarta ola pandémica, cuando ya flota en el ambiente una nueva cepa, la africana (Ómicron), que vuelve a tambalear a los gobiernos, a hacerlos dubitativos, obligándolos a mandar mensajes encontrados. Por un lado, dicen que no será tan letal como la variante Delta, al igual que se lanza a defender la eficacia de las vacunas; sin embargo, a la vez admiten la necesidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo”, precisó.

Para Rivera, estamos de nuevo en una zona de riesgo y el Covid sigue acechando nuestras vidas.

“Tanto el encarecimiento de la vida como la incertidumbre sanitaria que aún vivimos están presentes en la conciencia colectiva del país, provocando un temor fundado. El dinero no alcanza y los alimentos y servicios cada día son más caros. La gente lo sabe, porque lo sufre, pero la nacionalidad mexicana es estoica, además de alegre y confío en que pese a todos los obstáculos, sí o sí saldremos adelante”, concluyó Cuauhtémoc Rivera.