Coparmex va por economía de mercado con desarrollo inclusivo

Se trata de una nueva forma de construir para lo cual se requiere el diálogo y la participación ciudadana

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, presentó un nuevo modelo que contiene 20 puntos indispensables para lograr el desarrollo económico, social y ecológico-sustentable del país, donde propone una económica de mercado con desarrollo inclusivo para sacar de la pobreza a 50 millones de mexicanos.

En el “Encuentro por México”, el líder del sindicato patronal, dijo que se trata de una nueva forma de construir para lo cual se requiere el diálogo y la participación ciudadana.

“Es un modelo en donde vemos a la empresa como vehículo del cambio y vemos al ciudadano al centro de las decisiones y, desde luego, al Gobierno como facilitador en donde se aplique la subsidiariedad, es decir: tanta ciudadanía como sea posible y tanto Gobierno como sea necesario”, indicó.

Durante la conferencia magistral “El México que queremos. Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo”, Medina Mora detalló que, como parte de una profunda reflexión del panorama del país en las últimas décadas, donde pese al crecimiento económico la pobreza y desigualdad se incrementaron, Coparmex considera necesario plantear un nuevo modelo de desarrollo para la nación.

Explicó que uno de los objetivos es que con el enriquecimiento de esta propuesta que tiene elementos de la economía social de mercado de Alemania, del Capitalismo Consciente y del Capitalismo Social, México pueda ser más competitivo, pero, sobre todo, pueda sacar de la pobreza a 50 millones de mexicanos que viven en situación vulnerable.

Resaltó que el modelo “Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo” contiene 20 puntos en los que es indispensable trabajar para impulsar a México, como son: la libertad para emprender, invertir, competir y de intercambiar bienes y servicios lícitos dentro de un marco legal ético.

Como segundo y tercer punto, la propuesta promueve el respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley y fomento de la equidad, la inclusión y la diversidad; además del respeto a los derechos de propiedad privada, de todo tipo de bienes: físicos, inmateriales y digitales, como base para el bienestar.

El cuarto componente tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión “independientemente que no estemos de acuerdo con lo que diga el otro que tenga la libertad de decirlo y la apertura de nuestra parte de escucharlo”.

El quinto elemento aborda el impulso de un sistema político democrático de derecho “que se cumpla la ley por todos, el Gobierno y los ciudadanos y que llevemos este Estado de Derecho a la práctica con reglas claras estables y que se cumplan”.

El sexto elemento se enfoca en que contemos con gobiernos e instituciones eficaces, transparentes, que rindan cuentas “donde la labor de la ciudadanía sea la exigencia de transparencia y la rendición de cuentas que son fundamentales”.

El nuevo modelo que de acuerdo a Medina Mora Icaza, será enriquecido durante todo el 2022 a través de la realización de foros y la búsqueda de diálogo con los gobiernos, la sociedad y la academia, en su elemento número ocho aborda el tema de la seguridad pública, garante de los derechos de las personas, de la convivencia social y de la actividad económica.

“Que los mexicanos podamos circular libremente por todo el país en paz y que las mercancías que circulan también lleguen a su destino sin ser sujetas a ningún acto de vandalismo”, agregó

En este proyecto se reitera la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante sus grupos involucrados y relacionados mencionó “Esta es una nueva manera de ver a la empresa en donde establecemos que las empresas no son nada más de los accionistas; las empresas son de los colaboradores porque sin colaboradores no hay empresa, las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa; las empresas son de los proveedores, son de la comunidad, son del Gobierno por los impuestos que pagamos”, señaló.

El líder patronal, agregó que el modelo aborda además la importancia de la educación de calidad, actualizada y accesible a todos como base permanente para el desarrollo humano, económico y social “sobre todo cuando ya escuchamos en el comparativo internacional que nuestro nivel educativo está 2 años atrás de la educación de otros países”.

Desde su perspectiva, este modelo impulsará la creación de políticas públicas que promuevan acciones solidarias y subsidiarias “esto es a lo que nos referimos con el desarrollo social: que nadie se quede afuera. Tenemos que voltear a la población más vulnerable, a los que menos tienen, que también hemos escuchado en este encuentro por México que el 50 por ciento de los mexicanos viven en condición de pobreza y de ahí la responsabilidad de diseñar un nuevo modelo para lograr un mejor futuro para todos los mexicanos”.

Otros de los puntos son acceso para todos a la conectividad digital, cuidado del medio ambiente, así como políticas económicas y fiscales que propicien ahorro, incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, formalidad y desarrollo socioeconómico incluyente, un sistema tributario justo y equitativo y el impulso, inversión e incentivos a emprendedores, empresas y universidades para realizar trabajos de investigación y desarrollo cultural, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad.