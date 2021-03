Romper el techo de cristal, fomentar la igualdad de género desde el hogar, mayor participación en los diferentes ámbitos de la sociedad y acabar con la cultura machista, son elementos fundamentales para que las mujeres cierren la brecha con los hombres y haya mayor igualdad, más ocupación en altos mandos y piso parejo en rubros como el salarial, son conclusiones a las que se llegaron en el panel Mujeres en el Mundo Financiero que se observó en la transmisión especial #EnConcretoContigo: #LaMujerEnLaIndustria.

Paulina Prieto, Vp de Hipotecario y Automotriz de Scotiabank; Cristina Porras, directora de Comercialización de Hey Banco de Banregio; Leticia Figueroa; Associate Enterprise Solutions BEyG BBVA; y María de los Ángeles Leal, delgada metropolitana del Infonavit, coincidieron en superar retos y romper esquemas tradicionales para lograr emparejar los derechos de género, en donde es fundamental no sólo la participación de ellas, sino de los hombres como impulsores de esa igualdad.

Cristina Porras dijo que en el sector financiero hay mejor representatividad de la mujer que en otros, puesto que 15% de los cargos de vice presidente o de dirección de área son ocupados por mujeres en la generalidad y en el sector financiero se incrementa al 22%. Ellas representan el 35% de la fuerza laboral en diferentes ámbitos y en el sector de servicios financieros se incrementa a 53%.

El Punto principal, dijo, es la carga de trabajo no remunerado, más en un contexto en el que las mujeres están mejor preparadas, lo cual se ha agudizado más ante la pandemia por COVID-19.

“El reto más importante para mí es que toda la vida pensé que no podía compaginar el hecho de ser mamá y estar trabajando, como les pasa a muchas. En la vida real, más o menos 40% de las mujeres no están casadas, pero cuando se habla de mujeres ejecutivas es más del 63%”, destacó.

Cristina Porras sostuvo que el PIB sí le da un valor económico a los traficantes de droga, pero no a las mujeres que amamantan a su hijo. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de los indicadores, porque es muy importante reconocer que las mujeres están absorbiendo una carga muy fuerte, sobre todo en esta pandemia cuando no hay escuelas presenciales, por lo que en el momento que se le dé el justo valor, se va a poder monetizar el trabajo de ellas.

Por ejemplo, continuó, “en México el trabajo no remunerado es de 24.2% del PIB, trabajan tres veces más que los hombres. Entonces me he cuestionado mucho si la mujer no está empoderada y tenemos que trabajar mucho en eso…

“Lo que necesitamos es que los hombres laven los trastes, que vayan por los hijos a la escuela, que asuman su responsabilidad como padres y como personas que participan en el entorno de la casa”, afirmó Porras.

Paulina Prieto dijo que sin duda hay más mujeres en puestos en el sector financiero, pero en posiciones muy abajo. “Eso me obliga a hablar del techo de cristal y esta falta de tubería en posiciones que se vuelven más estratégicas, porque al final tenemos que impulsar a mujeres en sitios más estratégicos”, expuso.

Precisó que en Scotiabank en lo que se refiere a la banca de consumo, en la red de sucursales, más del 60% de las posiciones las ocupan mujeres, pero pasando a las subdirecciones, debajo de las gerencias, el porcentaje se cae drásticamente a niveles de menos de 40%, a nivel de dirección se registra 25% y Vp 19% aproximadamente de toda la planta laboral.

“Al final del día existe un techo de cristal donde mujeres que son madres, profesionistas, que tienen cargas, que desafortunadamente con el COVID-19 se ha incrementado, como en cuidar a los hijos en el marco del home office, preocuparse a que atiendan la escuela y las actividades profesionales.

“Sin duda tenemos un reto y obligación como mujeres para que ese techo de cristal disminuirlo, impulsa y que se animen, porque también es cierto que las mujeres somos las que menos levantamos la mano, las que menos tomamos conciencia de nuestras capacidades y menos nos postulamos. Entonces es una obligación que tenemos posiciones de levantar la mano y postularse”.

Insistió en que hay mucho que avanzar en lo que dijo que sin la ayuda del hombre es difícil crecer en un mundo igualitario, por lo que este debe concientizar sobre este fenómeno. “El esposo debe ser la principal red para seguir avanzando”.

Leticia Figueroa coincidió en desarrollar el posicionamiento de mujeres en puestos claves y con ello impulsar su fortaleza laboral, ya que el punto clave es tener igualdad de género, la inclusión y diversidad.

“Esto es un trabajo donde vas viendo las fortalezas y capacidades y tener esa igualdad de género, en donde reconoció el apoyo también de hombres conscientes con esa premisa.

Estuvo de acuerdo en trabajar desde casa, en que las nuevas generaciones valoren igual a ellas y ellos, al tiempo de avanzar en la equidad salarial, puesto que hay mucho trabajo no remunerado. “Es muy importante que trabajemos en equipo, que seamos esas profesionistas, pero seguir impulsando esa equidad para que exista un enfoque diferente para hacer muchas cosas en todos los sectores, no sólo en el financiero”.

María de los Ángeles Guerrero, destacó que en Infonavit hay un gran impulso a la equidad de género. Una muestra es que el año pasado se catalogó como el Año de la Mujer, con lo que se dieron 102 mil 155 viviendas para las trabajadoras.

Paralelamente se aprobó un protocolo para el hostigamiento y acoso sexual en el marco de lo cual las mujeres se sienten con mayor confianza para denunciar cualquier hecho y poner un alto. Reconoció que si bien el camino no es parejo, hay hombres en la administración pública que si dan oportunidades para avanzar en esa igualdad. Por ejemplo, dijo, yo fui la primera delegada en Condusef en la zona metropolitana. “Tenemos que dar el doble o triple (que los hombres) para que abramos el camino a más mujeres”.

Reiteró que “para romper este techo de cristal que nos apachurra si nos debemos esforzar el doble” y dijo estar en contra de la cuota de género, por lo que impulsaría una preparación constante. “El techo está alto y el piso no está parejo todavía.. Si tendríamos que apoyarnos y nos ayudemos a postularnos y empujarnos”.