Continuaremos monitoreando nuestra cartera vencida: Infonavit

El Director General del Infonavit, Carlos Martínez García, durante una conferencia de prensa conjunta con los titulares de Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal y Fonacot, destacó que ante los diversos señalamientos de su cartera vencida, continuarán con un monitoreo puntual de la misma.

“En el mes de mayo, las calificadoras ratificaron la fortaleza del Instituto con las máximas calificaciones, tanto Standard & Poors y Fitch Ratings, por lo que en este sentido Infonavit cuenta con la solidez y la fortaleza financiera para hacer frente a una eventual deterioro en su cartera, poniendo en el centro a los trabajadores”, destacó.

Lo anterior, dijo, está en un marco donde debido a la pandemia por el COVID-19, “si no se apoya a los trabajadores, se podría provocar un mayor deterioro o llegar a escenarios que nadie quisiera donde ya no se pudieran rescatar los créditos y ya no fuera recuperable, bajo ninguna circunstancia, el pago del mismo”.

El pago se puede recuperar una vez que las personas recuperen sus fuentes de empleo o en el caso en que están en una empresa y entraron en paro técnico o si el nivel salarial bajó. “Seguiremos monitoreando nuestra cartera con detalle en el comportamiento de pago y recordar que en noviembre de 2019, hicimos una reclasificación de la cartera”.

Calificadoras avalaron actuación

Martínez Velázquez recordó que se han ofrecido facilidades administrativas y prórrogas a los patrones, así como el pago de aportaciones a plazos y se pospuso el inicio o suspendieron las acciones fiscales contra de empresas deudoras.

En el comunicado conjunto, se recordó que a través del apoyo a 29 mil 270 empresas – de las cuales 27 mil 753 son Pymes, y mil 517 tienen más de 250 trabajadores – se ha logrado impulsar la conservación de 2 millones 198 mil 282 puestos de trabajo, en tanto que el diferimiento de cuotas asciende a mil 540 mdp.

“El Infonavit anuncia, previa ratificación el día de mañana por parte de su Consejo de Administración, la ampliación de las medidas referidas buscando proteger a los derechohabientes y empresas que quieran solicitar los beneficios hasta el 31 de agosto”, destaca el comunicado.