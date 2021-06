Contadores apuestan por una reforma fiscal que reactive la economía

CCE cuestiona al SAT por infundir temor y asegura que, en el TMEC, México tiene más denuncias que presentar contra EU en materia laboral

En la víspera porque se conozca la Reforma Fiscal que presentará el gobierno federal, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, llamó a que la propuesta gubernamental, venga sin incrementos de impuestos, sea un poco de beneficio para ciertos sectores y también que haya una simplificación administrativa en el proceso, pero sobre todo, una miscelánea fiscal que influyera en aspectos que incentiven la reactivación económica.

Durante la firma de un Convenio con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar Lomelín, para impulsar la legalidad en el país como parte de dimensión social de las empresas, la especialista, señaló que esperarán a conocer la propuesta y el detalle.

“Esperamos como ya se anunció, no una reforma de gran calado como necesita nuestro país, se espera no incremento de impuestos, tampoco nuevos impuestos, entonces esta simplificación de la que habla Carlos que requieren las micro y pequeñas medianas empresas de México, se ha anunciado que se tendrá por parte de la autoridad no conocemos a detalle si será administrativa o será con algunos beneficios para la reactivación económica”, señaló.

Precisó que se espera es que exista una mayor fiscalización en algunos sectores que, aunque las facultades de comprobación existen y se han ido modificando y se han ido afinando por parte de la autoridad en los últimos dos años en el 2020 y 2021, no han podido obviamente fiscalizar todos los sectores, ya se anunció una mayor fiscalización.

Perales Flores, mencionó que nuestro país requiere de mayor recaudación, se pretende obtener con esta fiscalización y sobretodo compensar porque no habrá un incremento en los impuestos.

“También lo que esperaría y se buscaría, es que se amplíe la base de contribuyentes que como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hemos mencionado en diferentes momentos, eso garantizaría una mayor equidad en la tributación y en la cultura contributiva de nuestro país, ser más los que aportemos al beneficio de nuestro país a través de la parte tributaria y de esa forma los esquemas de recaudación y de fiscalización tenderían a no ser tan coercitivos”, añadió.

Por su parte, el Presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, reiteró su molestia por la campaña de fiscalización del gobierno.

“Todos estamos sujetos primero a la obligatoriedad de pagar nuestros impuestos, contribuir al erario público y a que en cualquier momento seamos fiscalizados, no nos asustan ni las auditorías ni la necesidad de que nos vengan a revisar, nos parece que hacer del ente fiscal un ente temeroso en el cual nosotros tenemos que temerle porque viene a tratar de revisar nuestras situaciones o nuestros números, es una equivocación”, indicó.

En ese sentido, precisó que, con este convenio, promueve un continuo en donde el empresario siempre tenga los mejores elementos para cumplir con sus obligaciones, sea un empresario íntegro y este siempre insisto, transparente en cuanto a sus cifras.

“Ya nos hemos acercado con las autoridades para hablar de las posibilidades de mejora que tiene nuestra forma de pago de impuestos, lo hicimos con Arturo Herrera y su equipo y lo haremos con el nuevo secretario de Hacienda a partir de que tome la responsabilidad”, dijo,

Agregó que su obligación es estar, de acuerdo con su experiencia, proponiendo mejores formas para cumplir con los compromisos fiscales que tienen y al mismo tiempo para tratar de qué sobre todo a las Pymes y Mipymes, no tengan que cumplir con una alarmante cantidad de regulaciones que les hace casi imposible cumplir con su obligatoriedad.

En torno a las dos denuncias que ha interpuesto el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país en materia laboral en torno al TMEC, el líder empresarial dijo que es algo que no debe alarmarnos y lo que México debe hacer, es promover también denuncias contra ellos por prácticas inadecuadas.

“Hoy cerca de 70% de la recolección de productos agrícolas en Estados Unidos es hecha por trabajadores mexicanos, yo les puedo asegurar que tenemos más cosas que denunciar de la forma en que esos trabajadores son tratados, de la manera en que se les ha pagado su sueldo, de cómo los sueldos son menores de los mínimos que deben establecerse en las diferentes áreas de los Estados Unidos y de trato es totalmente discriminatorios que tienen esos trabajadores”, acotó.

Asimismo, mencionó que tenemos muchas denuncias para tratar de proteger, que siempre el elemento del trabajo, en Estados Unidos, en México y Canadá, están cumpliendo con la responsabilidad fiscal, laboral, con la seguridad, con higiene y con todos los requisitos que debe tener cualquier persona al tratar de ofrecer su trabajo y su tiempo en cualquier actividad económica y productiva.

“Así que 2 no me parece nada comparado con lo que estamos hablando de una relación de más de medio billón de dólares que se maneja entre Estados Unidos y México”, concluyó.