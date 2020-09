“El dinero y la deuda no deben ser problema” señalo Raúl Lara, Influencer, Inversionista de tiempo completo y speaker, en InCon2020 tras su participación en la conferencia “De banca rota a Millonario en Bienes Raíces”.

La realidad es que tuve la fortuna de tener esas raíces mexicanas por parte de mis padres, pero por parte de experiencia propia, por parte de poder crecer, vivir y después regresar a hacer negocios en México, señalo Raúl.

“En 2009- 2010 me fui a banca rota muchos saben que fue lo que paso con el sistema hipotecario y los bienes raíces, se desploma todo y por lógica se acaba la canción y la gente se queda sin sillas”añadió.

“Yo inicié en los bienes raíces, el cual mi primer intento fue a los 16 años, obviamente como no pude comprar a esa edad, estuve intentando y aprendiendo para que ya a la edad de 18 años fue que en verdad lo puede hacer”

Yo fui fundador de cuatro restaurantes y los vendí exitosamente, Construí un portafolio de inversiones de Bienes Raíces valorado en $ 25 millones a la edad de 26 años y lo perdí todo, Construí un organismo de MLM de las de 30 mil miembros con un ingreso neto de 7 cifras, Fundador de Ricolife – una compañía de venta directa que fue vendida a una empresa que cotiza en la bolsa de valores por millones de dólares, Fundador de properties 180, LLC Y otras compañías valoradas arriba de 32 millones. Es aquí donde tengo esta frase que dice “Construir de la nada”.

A su vez Raúl señalo que, La abundancia nos siega cuando no sabemos cómo manejarla, la mayoría de nosotros ya sea agentes de bienes raíces, corredores de bienes raíces o inversionistas considero que todos ellos deberían de adoptar la mentalidad de inversionista.

“Yo fui corredor de bienes raíces y puedo hablar de los dos ángulos, pero una de las cosas que me queda clara y es que hoy en día tenemos las cosas más claras, más sencillo, porque tenemos todas las herramientas disponibles, pero al parecer entre más herramientas tengamos me pongo a pensar si es más sencillo y practico tenemos bastante distracción de información y es por eso por lo que digo yo que la abundancia nos siega cuando no sabemos cómo manejarla.