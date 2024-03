Vivienda esencial para el Nearshoring

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que recientemente realizaron un estudio con empresas, ubicadas sobre todo en la frontera, preguntándoles qué necesitarían para ampliarse o para que pudieran aprovechar la relocalización de empresa o nearshoring, los dirigentes de estas señalaron que lo primero es tener vivienda para sus trabajadores.

“México tendría que empezar a prepararse y no únicamente para aprovechar el famosísimo nearshoring, porque creo que son cosas que benefician a México, punto, más allá del fenómeno o el momento que puede vivir en México y el potencial que se tiene por este fenómeno. Se tiene que trabajar básicamente en cuatro áreas que son: infraestructura, educación energía y estado de derecho”, señaló la especialista durante su participación en el Base Day 2024.

En el foro de opiniones, señaló que normalmente pensamos en la infraestructura, como grandes obras de aeropuertos, puertos, carreteras; sin embargo, los empresarios le hicieron ver la relevancia de la falta vivienda, porque existe un déficit brutal de la misma, ya que, en los primeros años de esta administración, se suspendieron todas las obras de construcción y por lo tanto no pudo avanzar al ritmo de crecimiento de la población.

De esta forma, no hay vivienda para los trabajadores, por lo cual viven hacinados, rentan cuartos o viven en diferentes lugares, una semana en un lugar y después en otro, situación que no es sostenible, por lo que no se debe olvidar que hay obras que quizás son menos tangibles, como la vivienda, desde la perspectiva de una inauguración, pero que son igual o más relevantes.

Con respecto al tema de energía, los empresarios señalaron que también les hace falta, además del agua, precisando Moy que más allá de su escasez, es un tema de gestión, porque la manejamos muy mal y no únicamente al desperdicio que podemos tener en las actividades diarias, sino en el riego agrícola, donde estamos usando riego de inundación, mismo que en otros países está prohibido hace muchísimo tiempo.

Con relación a la educación, señaló que se refiere al capital humano, pero no únicamente en que se necesitan ingenieros, los cuales son necesarios, pero se necesita también capacitación tecnica que es muy diferente y que puede darse en un plazo de meses y no de años como las licenciaturas.

Adicionalmente expuso la necesidad de un Estado de Derecho, donde las empresas grandes de alguna extraña manera son las que se pueden defender, pueden cuidarse o tener ciertos mecanismos que les protejan, por lo que son las empresas pequeñas las que lo recienten.