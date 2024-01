Hay claro obscuros en la edificación de vivienda: Román Meyer

Tras asegurar que hay un buen número de desarrolladores que siguen construyendo vivienda y sólo algunos que lo dejaron de hacer, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), también dijo que hay algunas empresas que colocaron hasta por encima de sus metas en este 2023, pero que si se garantiza el terreno, se logrará avanzar.

“El que se ha dejado de construir vivienda es un claro obscuro. Sí es más complejo colocar vivienda de interés social porque el elemento central es el suelo. Esto es una política que no sólo depende del gobierno federal sino que es una política de Estado que hay que reforzar con los tres niveles de gobierno.

“La tierra es un tema que se puede seguir profundizando.. y que la siguiente administración puede confirmar: garantizar suelo para construir vivienda social”

En entrevista para #EnConcretoContigo aseguró que el gobierno federal optó por no meterse a tratar de atender la demanda de vivienda y se centró en el déficit habitacional.

Así, reiteró que en este gobierno se logró incrementar el parque habitacional.

“Yo lo puedo atribuir al mercado (El incremento en el parque residencial) De alguna forma el Gobierno federal optó por no meterse a tratar de atender la demanda de vivienda; se centró en el déficit habitacional y en las carencias de viviendas, de servicios básicos, de calidad de material, es lo que hemos venido trabajado con la política de autoproducción de vivienda.

“Creo que a la hora que liberamos esos recursos que estaban destinados como los subsidios que eran para los desarrolladores y no llegaban a los trabajadores, se desintegró un mercado que no era autosuficiente, y eso también ayudó a otras empresas que no requerían del subsidio pudieran fortalecerse…”

Aseveró que toda la economía ha venido fortaleciéndose, a lo que contribuyen las modificaciones de Ley para el aumento de los montos de préstamo del Infonavit.

“Son unos de varios elementos que se suman a que el parque habitacional haya aumentado ahora en contraste con las dos anteriores administraciones”, aseveró.

CÓMO GARANTIZAR TERRENO PARA VIVIENDA SOCIAL

Meyer también añadió que el gobierno federal atendió los servicios, pero hizo un llamado a los desarrolladores no dejar de construir la vivienda de todos los segmentos.

“Haría el llamado en que en primera instancia, y no muchos desarrolladores han dejado de construir, hay varios que siguen colocando por encima como Sadasi que colocó 16% por arriba del año pasado. Los desarrolladores grandes han seguido colocando números de vivienda importantes”

No obstante, reconoció que es importante atender la vivienda más básica en algunas regiones del País.

“La vivienda social se ha venido colocando en algunas regiones entonces los desarrolladores deben focalizarse en estas zonas para que desarrollen en inmediaciones del Tren maya , del AIFA, por ejemplo. Habrá ciertos crecimientos regionales que se tienen que detonar y los desarrrolladores deben toman en consideración”, precisó.

Asimismo, reconoció que es difícil encontrar las condiciones para edificar en especial la vivienda de interés social sobre todo porque el insumo básico, que es el terreno, se ha encarecido y escasea en algunas localidades y ciudades como la Ciudad de México.

