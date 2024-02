Profeco recibe 2,519 quejas contra sector inmobiliario

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se registraron un total de 2,519 quejas en todo el territorio mexicano dirigidas al sector inmobiliario, según datos de las Oficinas de Defensa del Consumidor, distribuidas a nivel nacional y la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor.

Esto significa, 27% más que en 2022 donde se presentaron mil 980, 30.5% más que en 2021 con mil929 quejas y 52% más que en 2020, año en el que se registraron mil 653 quejas.

Por estados, son siete los que acumularon en 2023 más de cien quejas. Querétaro es el estado con mayor número al llegar a 181 quejas, le sigue Yucatán con 177, Ciudad de México con 162, Guanajuato 139, Jalisco 127, Quintana Roo 118 y Aguascalientes con 108 quejas.

“El Sector Inmobiliario en México está entre los tres primeros con más quejas según Profeco y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios se pierden cada año 600 millones de pesos en no ventas y reclamaciones en este sector”, afirma David García, socio fundador de NetHomes.

En el caso de la Ciudad de México, en 2023 se presentaron un total de 49 quejas contra empresas inmobiliarias. Dicha cifra significa un incremento de 58% con respecto a 2020, cuando se registraron 31.

Estas fueron las tres materias más comunes en las reclamaciones, seguidas de la negativa a la rescisión del contrato (3.2% de las quejas), la negativa a la devolución del depósito (2.6% de las quejas) y la negativa a hacer efectiva la garantía (2% de las quejas).

“Cuando la documentación no está en regla o la vivienda presenta algún incumplimiento legal, no es posible su venta y por lo tanto no se puede cerrar la operación ni entregar el bien. En NetHomes nos aseguramos que toda la documentación del inmueble está en regla junto con el propietario para evitar decepcionar al comprador una vez que ha hecho la oferta o ha tomado la decisión de adquirir la vivienda”, explicó Mauricio Sánchez, socio fundador de la firma.