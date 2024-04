Pendientes constructores de carreteras y del Ejército

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Secretaría de la Defensa Nacional se haría cargo del mantenimiento de las carreteras cayó como balde de agua fría en la Iniciativa Privada que se dedica a la construcción en el país.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) la fue de las primeras en manifestar su rechazo al comentar que la medida resta competitividad al sector y eliminaba empleos.

Mario Salazar, vicepresidente ejecutivo de Enlace institucional de la CMIC comentó en entrevista con En Concreto Contigo que la medida generó una preocupación para nuestro sector, “especialmente para las Pymes que participan en conservación de carreteras federales”

El representante de la CMIC platicó que se reunieron con Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en dicho encuentro les aseguraron que no será en todas las carreteras del país.

“En la reunión con el secretario Nuño nos decía que en principio solamente corresponde a las carreteras que estuvieron por afectadas por la construcción por el Tren Maya, aparentemente no es a todo el país ese es el comentario que nos hacen”.

Y agregó, pero es preocupante porque la vocación del ejército como todos sabemos no es, nunca ha sido la de ejecutar obras de este tipo y menos de conservación.

En la misma línea la Concamin a través de su presidente José Abugaber comentó que el que le quiten algo como es el mantenimiento de las carreteras a la industria formal, “hace otro descalabro”, porque dejan de generar empleos.

No todo es corrupción, hay empresas muy formales, muy bien organizados dentro de la Cámara de la Industria de la Construcción, yo sigo insistiendo en que no se puede desarticular algo que está muy bien articulado.

“Sedena no está hecho para eso, Sedena es para la seguridad de nuestro país, para cuidar; no son mano de obra, no son constructores, cada quien a lo suyo, Sedena a la seguridad”.

TURISMO REQUIERE DE BUENA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de reservó los 11 mil millones de pesos, originalmente presupuestados para mantener la infraestructura de carreteras del país, en ese sentido la Coparmex opinó que la medida repercute negativamente en la calidad y seguridad del transporte del país, con impacto negativo en el turismo doméstico que se transporta por carretera y representa el 82% del valor económico que genera la actividad turística.

El turismo, para su sano crecimiento, requiere de una infraestructura carretera segura y en buenas condiciones, que “lamentablemente cada día está más lejos de alcanzarse en México”, ya que durante los últimos años ha sido afectada por la falta de promoción, la creciente inseguridad y la falta de apoyos.

De acuerdo con datos del INEGI referentes a noviembre del 2023, el 11% del valor de la producción de empresas constructoras provino de obra civil relacionada a carreteras, caminos y puentes. Los datos también muestran que las empresas constructoras generan más de medio millón de empleos directos a nivel nacional, por lo que una parte considerable de la sociedad tendrá un impacto negativo en sus ingresos.