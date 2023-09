No malbarates tu propiedad; Finsus te presta el 30% de su valor

La sociedad financiera popular Finsus cerró filas con Llavecredit que tiene como mercado clave a las personas que están vendiendo su propiedad,

En veces se necesita liquidez, pero no es necesario malbaratar la casa, te prestamos el 30% del valor de la propiedad, afirmó Carlos Marmolejo. director general de Finsus.

Si la propiedad no se vende rápido, no le entramos, advirtió en platica con Mariel Zúñiga en el programa En Concreto Contigo. “Nos interesa que se venda rápido y a mejor precio, 18 meses máximo, si se tarda más no le entramos”

LLavecredit es una plataforma que ayuda al usuario a saber cuánto vale su propiedad, en cuánto tiempo se vende, y” para que no la malbarates, te prestamos un porcentaje del avaluó que se fija el 30%”, afirmó,

Y añadió, hay costos, no es que nos vendas, te estamos financiado basado en la venta de tu propiedad.

La ponemos en una inmobiliaria y con los algoritmos que se conectan a las compañías que venden casas, te dice cuántas similares hay a la tuya en los alrededores,

Cuando se vende se paga por el préstamo una comisión del 3% y con eso pagamos gastos donde se originan llena un formulario en Llavecredit hay visita domiciliaria hacemos valuación principal

Finsus opción financiera

Queremos ser una opción para los mexicanos y para cualquiera persona que quiera ahorrar, invertir en nuestra plataforma que es fácil de usar, solo necesitas tu credencial de elector, una cuenta móvil.

Tenemos los mejores rendimientos pagamos 14.55% por inversiones a dos años y seguro de depósito de hasta 195 mil pesos protegidos, afirmó.

