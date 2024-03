Lanza AMU concurso de ideas para mejorar Acapulco

Con el objetivo de mejorar el espacio público, la infraestructura y ordenamiento territorial en Acapulco, la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) lanzó el concurso nacional e internacional de ideas “Acapulco volverá a seducirte” para que participen principalmente la comunidad acapulqueña el el rediseño del puerto.

En entrevista con en Concreto Contigo, el arquitecto Juan Lázaro Kaye Lopez, presidente de la AMU comentó a Mariel Zúñiga que el concurso se trata de aportar ideas para mejorar Acapulco no para dejarlo como estaba antes del Huracán Otis.

Las casitas y viviendas precarias en las que vive la mayoría de las personas se hicieron pedazos y los edificios no sufrieron daños en su estructura, pero si en los elementos divisorios, apuntó el arquitecto.

“Lo que pasa es que no aprendemos, ni cuando paso Paulina en 1996 que fue devastador y en 2013 cuando se juntó Manuel e Ingrid, desde entonces ningún edificio tiene ventanas anticiclónicas, ni protecciones, no aprendemos, ni los constructores, ni autoridades, no aprende nadie”, aseguró.

No olvidemos que Guerrero es de los más pobres de la Republica y todo mundo quiere ir a trabajar a Acapulco, por eso la crisis habitacional no ha podido atender correctamente.

No se ha podido contener el crecimiento desbordado por migración de otras zonas del estado.

Hay que reubicar la vivienda en Acapulco en condiciones de accesibilidad habitacional con Infraestructura verde e Impulsar otros mecanismos de desarrollo económicos que no sea turismo.

Las propuestas se recibirán hasta el 27 de marzo y el 30 de abril se darán a conocer los proyectos ganadores.

La convocatoria busca cumplir con cuatro objetivos:

Rescatar, reparar, replantear y transformar la actual situación de Acapulco en un faro de sostenibilidad y resiliencia para México y el mundo.

Impulsar la colaboración entre los sectores público, privado y social para lograr una regeneración urbana de Acapulco de pronta acción y siguiendo modelos de innovación integral.

Impulsar la formulación de políticas públicas para apoyar la transformación de Acapulco en una ciudad incluyente, equitativa, accesible, descarbonizada, sostenible, resiliente y humana.

Acelerar el cambio y la innovación en el sector de la construcción y el desarrollo urbano en Acapulco. Inspirar soluciones que puedan implementarse a escala global en otras ciudades de las costas de México

Mira aquí la entrevista