Los constructores esperan licitaciones para mantenimiento de carreteras antes de las lluvias

En las próximas semanas, deseable sea antes de las lluvias, la Secretaría de Comunicaciones deberá lanzar licitaciones para el mantenimiento de la infraestructura carrera, afirmó Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

En conferencia explicó que tras reunirse el viernes pasado con Jorge Nuño Lara será titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se aclaró que de acuerdo a lo dicho por el Presidente López Obrador, el Ejército reparará únicamente las carreteras dañadas durante la construcción del Tren Maya, pero el resto del mantenimiento se hará con los constructores mediante licitación.

“Lo que ofreció el Secretario Nuño es buscar la fórmula para obtener los recursos ya que los 11 mil millones de pesos que estaban destinados para este objetivo están reservados por parte de la Secretaría de Hacienda”, preciso el dirigente.

Por otra parte, también coincidió en afirmar que la iniciativa presidencial que propone que el Infonavit retorne a ser constructor y haga viviendas en renta “no tiene ni piés ni cabeza” y no fue consensada con el Consejo que es tripartita.

Asimismo, señaló respecto a las diferentes imputaciones de corrupción hacia los constructores que a quienes se les pruebe que actúan de esa manera se les excluye de la CMIC y dejan de ser socios, pero precisó que no se han presentado pruebas y mucho menos se puede generalizar el calificativo.

Por otra parte, se refirió a la falta de transparencia en el ejercicio de presupuesto en las obras icónicas de esta administración, y también argumentó que lo cierto es que en las obras públicas no se ha hecho ni la suficiente ni buena planeación.

“les puedo nombrar como ejemplo el Interurbano o bien el Tren Maya, y la Refinería Dos bocas, el primero ya lleva dos sexenios construyéndose y no se termina; y por ejemplo las otras obras han triplicado su presupuesto y esto no puede decirse tajantemente que es por corrupción…lo que sí evidencian es falta de planeación por eso no se terminan en tiempo…”, apuntó el dirigente de los constructores del país.

Solares Alemán mostró un documento que se presentará en el Congreso Nacional de la CMIC el próximo 14 de marzo y que se entregará a las candidatas y candidato a la Presidencia y que suma toda la experiencia y propuesta de los socios de la CMIC en el País.

“Resaltan peticiones como la de incrementar inversión, priorizar obras de energía, de preferencia energía limpia; reconocer la urgente necesidad de inversión en el mantenimiento de la infraestructura carretera, de escuelas, hospitales, etc; trabajar en la transparencia y rendimiento de cuentas en la aportación de recursos fiscales; integrar un órgano que cumpla con la planeación de infraestructura a corto, mediano y largo plazo, entre otras propuestas para la próxima Presidenta de México”, señaló.

Entre otros temas que pueden debatir y quieren aterrizar en su 30 Congreso Nacional se encuentra la Ley del outsourcing, la infraestructura que hacen falta para detonar y no dejar perder el nearshoring y en general la construcción y mantenimiento de infraestructura

Hoy México está entre las 12 a 15 economías a nivel mundial, pero en materia de infraestructura está en el ranking entre el lugar 60 a 64 del mundo.